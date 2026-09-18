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Śmiertelny atak rekina. "Zobaczyłam kałużę krwi"

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Dzielnice Hillarys i Sorrento w Australii Zachodniej
Po ataku rekina na plaży w Sydney rozległ się alarm
Źródło wideo: Shawnee Jones/Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Rekin zaatakował mężczyznę pływającego w wodach na przedmieściach miasta Perth w Australii. Z relacji świadków wynika, że do incydentu mogło dojść zaledwie 50 metrów od brzegu. To już drugi taki atak w tym regionie w ciągu tygodnia.

W piątek około godziny 10.15 lokalnego czasu australijskie służby otrzymały zgłoszenie dotyczące "incydentu związanego z rekinem" na plaży Sorrento, znajdującej się na przedmieściach Perth w stanie Australia Zachodnia. Na miejscu przeprowadzono akcję poszukiwawczo-ratowniczą z wykorzystaniem helikopterów i łodzi. Później służby poinformowały o śmierci mężczyzny, który zginął od ran zadanych przez drapieżnika.

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Rekin "rzucał nim jak rybą"

Z relacji świadków wynika, że do ataku mogło dojść zaledwie 50 metrów od brzegu. Jeden z nich opisał, że mężczyzna był "szarpany" przez rekina, który "rzucał nim jak rybą". Wcześniej osoby przechodzące w pobliżu miejsca zdarzenia zgłaszały obecność 2,5 metrowego rekina.

- Spojrzałam na ocean i zobaczyłam kałużę krwi - ​​powiedziała Jacqui Rapaic w wywiadzie dla australijskiej telewizji ABC.

Po piątkowym wypadku plaża Sorrento została zamknięta dla turystów i mieszkańców, a władze zaapelowały o unikanie tego obszaru. To już drugi atak rekina w Australii Zachodniej w ciągu tygodnia. Kilka dni wcześniej zwierzę zaatakowało surfera na plaży Glenfield. Mężczyzna trafił z obrażeniami do szpitala i czeka go długa rekonwalescencja.

Jak podał serwis Shark Data Lab, od początku roku w całej Australii doszło do 63 ataków rekinów na ludzi. Między innymi w styczniu w Sydney drapieżnik pozbawił życia 12-letniego chłopca.

Źródło: ABC Australia, BBC
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