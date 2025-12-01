Logo TVN24
Świat

Śmiercionośne powodzie w Azji. Król Karol wydał oświadczenie

Powodzie w Azji
Służby Sri Lanki ewakuują mieszkańców po powodzi
Źródło: Reuters
Azję Południową i Południowo-Wschodnią nawiedziły śmiercionośne powodzie. Do poszkodowanych zwrócił się Karol III, król Wielkiej Brytanii. "Chcemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinom tych, którzy w tak tragiczny sposób stracili życie" - napisał w oświadczeniu.

W wyniku powodzi i osuwisk, które nawiedziły Azję Południową i Południowo-Wschodnią, zginęło ponad 1100 osób. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Cyklony tropikalne, w tym rzadka burza, która uformowała się w cieśninie Malakka, w połączeniu z ulewnymi deszczami monsunowymi spustoszyły Sri Lankę, Malezję, Indonezję i Tajlandię. Żywioł wyrządził też spore zniszczenia w Indiach.

Największa katastrofa w historii kraju
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Największa katastrofa w historii kraju

Król Karol zwrócił się do poszkodowanych

Do poszkodowanych przez żywioł osób zwrócił się w poniedziałek w specjalnym oświadczeniu Karol III, król Wielkiej Brytanii.

"Moja żona i ja jesteśmy głęboko zasmuceni, dowiedziawszy się o zniszczeniach, które wywołały burze w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Możemy jedynie wyobrazić sobie skalę zniszczeń oraz cierpienie wszystkich tych, których życie i środki do życia zostały tak dotknięte" - napisał brytyjski król w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

"Chcemy złożyć najszczersze kondolencje rodzinom tych, którzy w tak tragiczny sposób stracili życie. Nasze myśli i modlitwy są z tymi, których domy zostały zniszczone, oraz ze wszystkimi, którzy czekają na wiadomości o zaginionych bliskich" - czytamy.

"Podziwiamy odwagę ratowników i wszystkich, którzy udzielają niezbędnej pomocy w tych trudnych dniach. Moja żona i ja nosimy w sercach wszystkich poszkodowanych i modlimy się o siłę oraz ukojenie dla każdej społeczności dotkniętej tymi wydarzeniami w Indiach, Malezji, Sri Lance, Indonezji, Tajlandii i Wietnamie. Te katastrofy przypominają nam o coraz bardziej naglącej potrzebie przywrócenia równowagi i harmonii natury" - dodał.

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: Reuters, BBC, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

