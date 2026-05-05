Świat Wpadł do lodowatej rzeki. Uratował go wyszkolony pies Anna Bruszewska |

W okolicach miasta Kranja położonego na północy Słowenii doszło do wypadku drogowego. Jak podały lokalne media, kierowca wjechał samochodem w barierę i zniknął z miejsca zdarzenia. W poszukiwania zaginionego mężczyzny zaangażowano wyszkolonego, trzyletniego psa policyjnego. Owczarek belgijski o imieniu Sut doprowadził funkcjonariuszy nad rzekę Sawę, gdzie odnaleziono kierowcę. Z relacji policjantów wynika, że utknął on między gałęziami w lodowatej rzece.

Pies uratował życie mężczyźnie

Jak się okazało, mężczyzna w nocy z czwartku na piątek prowadził auto pod wpływem alkoholu. Po uderzeniu w barierę wybiegł z samochodu i chciał uciec z miejsca zdarzenia, pokonując rzekę.

- Sut zaczął szczekać i zasygnalizował nam, że coś jest nad brzegiem rzeki - powiedział Anze Koren, policjant, który szkoli psy w Kranju. Funkcjonariusz znalazł kierowcę i wyciągnął go rannego z wody, której temperatura wynosiła zaledwie około 10 stopni. - Miał ogromne szczęście, że pies go znalazł - dodał Koren.

Lokalny portal 24ur napisal, że kierowca doznał lekkiej hipotermii i został przewieziony do szpitala w Jesenicach. Bez czworonożnego bohatera historia mogłaby zakończyć się tragicznie. Śledztwo w sprawie wypadku wciąż trwa. Według zeznań naocznych świadków, kierowca nie był sam w samochodzie i nie wiadomo jeszcze, gdzie zniknęli pozostali pasażerowie.

Anze Koren powiedział, że Sut pracuje w terenie dopiero od niecałego roku i jak widać, idzie mu bardzo dobrze.