Kąpiel w morzu, lody, krótki rękaw. Tak ciepłego pierwszego listopada w tym kraju nie było

Najwyższe wartości termometry wskazały w południowo-wschodniej Słowenii. Poprzedni listopadowy rekord ciepła został pobity w co najmniej czterech miejscowościach. 9 listopada 2015 roku w Metlice zmierzono 25,6 stopnia Celsjusza. We wtorek najcieplejsza była wieś Dobliče, gdzie temperatura osiągnęła 26,2 st. C. We wsi Osilnica było 26,1 st. C, a w miejscowościach Metlika i Novo Mesto odnotowano 25,7 st. C.