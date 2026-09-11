Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami

|
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami. Dzikie zwierzęta wielokrotnie pojawiały się na nagraniach z kamer rozmieszczonych na szlakach. Widzieli je także okoliczni mieszkańcy.

W Pohorje, paśmie górskim w północnej Słowenii, rozpoczął się sezon grzybowy. Do lasów ruszyło wielu miłośników grzybobrania. Służby ostrzegają ich jednak przed ryzykiem spotkania z dzikimi zwierzętami. Słoweńscy leśnicy poinformowali, że kamery rozmieszczone na szlakach w Pohorje wielokrotnie uchwyciły niedźwiedzie oraz stada wilków. Te drugie widzieli także okoliczni mieszkańcy.

- Wilki przechodziły przez naszą posesję. W nocy trzymamy psa w domu i strasznie szczekał. Mój mąż poszedł sprawdzić, co się dzieje i zobaczył, że wilki chodzą po podwórku - powiedziała Helga Szauperl, mieszkanka jednego z okolicznych gospodarstw.

Ryzyko spotkania dzikich zwierząt. Apel leśników

Według Słoweńskiej Służby Leśnej (ZGS) także niedźwiedzie od czasu do czasu pokazują się w Pohorje, a osoby odwiedzające las mogą natknąć się przede wszystkim na młode osobniki. Kamery myśliwskie rejestrowały obecność niedźwiedzia w różnych częściach pasma górskiego w lipcu, a następnie na początku września.

"Las to przestrzeń wolności, ale także szacunku, przede wszystkim wobec jego mieszkańców, czyli zwierząt i roślin. Odpowiedzialne zachowanie w lesie oznacza, że nie niszczymy roślin, nie niepokoimy zwierząt, zabieramy z lasu wszystkie śmieci, nie wjeżdżamy tam, gdzie jest to zabronione oraz nie utrudniamy gospodarowania lasem" - podkreślił ZGS w komunikacie.

Jak się zachować podczas spotkania z niedźwiedziem?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

  • Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
  • Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
  • Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania.
  • Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
  • Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
  • Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
  • Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
Źródło: ENEX, 24ur.com
Udostępnij:
Tagi:
NiedźwiedźSłowacjaGrzyby
Czytaj także:
Rozbuduje się klin ciepła
Rozbuduje się klin ciepła. Pogoda będzie jak w kalejdoskopie
Prognoza
Lato w Londynie
Rekordowe odszkodowania. Upał niszczy Londyn
Świat
33 min
pc
Polka projektuje księżycową bazę dla NASA. "Zamieszkamy w dmuchanych namiotach"
TVN24
Traba wodna u wybrzeży Ustki
Trąba wodna nad Bałtykiem. Synoptyk tłumaczy, jak powstała
Polska
Strażacy sprzątają skutki nawałnic we Włoszech
Chciała zamknąć okno, szkło zraniło ją w nogę. Nie żyje
Świat
Przymrozki, lekki mróz
Było zimno. Tutaj temperatura mocno spadła
Polska
Sytuacja baryczna w Europie
Czeka nas miła niespodzianka w pogodzie. "Większość modeli jest zgodna"
Prognoza
Ratownicy wydostali małżeństwo z auta porwanego przez rwący nurt
Rwący nurt porwał auto, którym podróżowało małżeństwo
Świat
Cisza na Atlantyku
Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy
Świat
W Wielkiej Brytanii pada najwięcej od miesięcy
Najbardziej mokry okres od miesięcy. Mimo to wciąż panuje susza
Świat
Ocean
El Nino się intensyfikuje
Nauka
W sierpniu Grecję trawiło wiele pożarów
Piorun trafił w szczyt. Od 10 dni walczą z pożarem
Świat
Deszcz
Pogodowy miszmasz. Na jaką temperaturę możemy liczyć
Prognoza
Kot na tarasie
Kamera nagrała to, co zrobił ich kot. "Byliśmy zdziwieni"
Polska
Kobieta utonęła
63 tysiące uderzeń piorunów w samej Toskanii. Wielkie załamanie pogody
Świat
Susza w Wielkiej Brytanii
Za nami najgorętszy miesiąc w historii pomiarów
Nauka
deszcz shutterstock_2728424567
Tąpnięcie w pogodzie. O upale możemy zapomnieć
Prognoza
Ogień w pobliżu słynnego muzeum
Ogień w pobliżu słynnego muzeum. Było ryzyko ewakuacji mieszkańców
Świat
Zniszczenia na Majorce
Kobieta zginęła na Majorce
Świat
Prognozowane opady na czwartek
Deszczowe fronty nad Polską. Tutaj będzie padać
Prognoza
Opady deszczu nocą
Ostrzeżenia IMGW. Intensywne opady i silny wiatr
Prognoza
Upał, słońce
Za nami podmuch upału we wrześniu. Tu było najgoręcej
Polska
Autobus utknął w zalanym tunelu w mieście Zapopan
Autobus pełen ludzi wjechał do zalanego tunelu
Świat
Pochmurno, połowa września, chłodno
Idzie ochłodzenie. Tyle stopni zobaczymy na termometrach
Prognoza
Osuwisko zeszło na auta zaparkowane przy wejściu na szlak na górę Fudżi
Osuwisko zeszło na auta blisko słynnego japońskiego szczytu
Świat
Huragan Lowell spowodował poważne zniszczenia na Hawajach
"Niszczycielski" wpływ na wyspy. Dziesiątki tysięcy osób bez prądu
Świat
W Kenii znaleziono kilkanaście martwych słoni
"Poważny cios dla populacji słoni". Podejrzewają otrucie
Świat
Lej krasowy otworzył się przed domem Nicolasa Cage'a
Przed domem Nicolasa Cage'a otworzyła się wielka dziura w ziemi
Świat
upal woda ochlodzenie AdobeStock_1906117584
IMGW ostrzega przed upałem
Prognoza
Pożary szaleją niedaleko tureckiej Antalyi
Walczą z ogromnym pożarem. Ewakuowano 250 domów i schronisko dla zwierząt
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom