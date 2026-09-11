Ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami
W Pohorje, paśmie górskim w północnej Słowenii, rozpoczął się sezon grzybowy. Do lasów ruszyło wielu miłośników grzybobrania. Służby ostrzegają ich jednak przed ryzykiem spotkania z dzikimi zwierzętami. Słoweńscy leśnicy poinformowali, że kamery rozmieszczone na szlakach w Pohorje wielokrotnie uchwyciły niedźwiedzie oraz stada wilków. Te drugie widzieli także okoliczni mieszkańcy.
- Wilki przechodziły przez naszą posesję. W nocy trzymamy psa w domu i strasznie szczekał. Mój mąż poszedł sprawdzić, co się dzieje i zobaczył, że wilki chodzą po podwórku - powiedziała Helga Szauperl, mieszkanka jednego z okolicznych gospodarstw.
Ryzyko spotkania dzikich zwierząt. Apel leśników
Według Słoweńskiej Służby Leśnej (ZGS) także niedźwiedzie od czasu do czasu pokazują się w Pohorje, a osoby odwiedzające las mogą natknąć się przede wszystkim na młode osobniki. Kamery myśliwskie rejestrowały obecność niedźwiedzia w różnych częściach pasma górskiego w lipcu, a następnie na początku września.
"Las to przestrzeń wolności, ale także szacunku, przede wszystkim wobec jego mieszkańców, czyli zwierząt i roślin. Odpowiedzialne zachowanie w lesie oznacza, że nie niszczymy roślin, nie niepokoimy zwierząt, zabieramy z lasu wszystkie śmieci, nie wjeżdżamy tam, gdzie jest to zabronione oraz nie utrudniamy gospodarowania lasem" - podkreślił ZGS w komunikacie.
Jak się zachować podczas spotkania z niedźwiedziem?
Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.