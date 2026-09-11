Świat Ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami Krzysztof Posytek |

Słoweńscy leśnicy ostrzegają grzybiarzy przed niedźwiedziami i wilkami Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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W Pohorje, paśmie górskim w północnej Słowenii, rozpoczął się sezon grzybowy. Do lasów ruszyło wielu miłośników grzybobrania. Służby ostrzegają ich jednak przed ryzykiem spotkania z dzikimi zwierzętami. Słoweńscy leśnicy poinformowali, że kamery rozmieszczone na szlakach w Pohorje wielokrotnie uchwyciły niedźwiedzie oraz stada wilków. Te drugie widzieli także okoliczni mieszkańcy.

- Wilki przechodziły przez naszą posesję. W nocy trzymamy psa w domu i strasznie szczekał. Mój mąż poszedł sprawdzić, co się dzieje i zobaczył, że wilki chodzą po podwórku - powiedziała Helga Szauperl, mieszkanka jednego z okolicznych gospodarstw.

Ryzyko spotkania dzikich zwierząt. Apel leśników

Według Słoweńskiej Służby Leśnej (ZGS) także niedźwiedzie od czasu do czasu pokazują się w Pohorje, a osoby odwiedzające las mogą natknąć się przede wszystkim na młode osobniki. Kamery myśliwskie rejestrowały obecność niedźwiedzia w różnych częściach pasma górskiego w lipcu, a następnie na początku września.

"Las to przestrzeń wolności, ale także szacunku, przede wszystkim wobec jego mieszkańców, czyli zwierząt i roślin. Odpowiedzialne zachowanie w lesie oznacza, że nie niszczymy roślin, nie niepokoimy zwierząt, zabieramy z lasu wszystkie śmieci, nie wjeżdżamy tam, gdzie jest to zabronione oraz nie utrudniamy gospodarowania lasem" - podkreślił ZGS w komunikacie.

Jak się zachować podczas spotkania z niedźwiedziem?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie szczególnie niebezpieczne są podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.