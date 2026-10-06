Świat Słowenia. Jeden z ostatnich lodowców w tym kraju. Może zniknąć w ciągu kilku dni Damian Dziugieł |

Lodowiec Triglavski niknie w oczach Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Lodowiec Triglavski to jedna z ostatnich tego typu form przyrodniczych w Słowenii. Leży w rejonie szczytu Triglav, który uznawany jest za najwyższy szczyt Alp Julijskich. Masy lodu są monitorowane przez naukowców od roku 1946 - wtedy ich powierzchnia sięgała 14 hektarów. W ostatnich latach Triglavski praktycznie przestał funkcjonować jako lodowiec - nie zasiliła go bowiem żadna porcja nowego lodu.

Słoweński lodowiec niknie w oczach

- Wszystko wskazuje na to, że ostatnie części lodu dosłownie znikną w ciągu najbliższych dni - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Miha Pavszek z Instytutu Geograficznego im. Antona Melika przy Centrum Badawczym Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki. - Sam obserwuję to od 30 lat. Wygląda na to, że to wielkie zadanie, przynajmniej jeśli chodzi o obszar pod Triglavem, dobiega w tym roku końca - dodał.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców

Wraz nasileniem się oddziaływania zmian klimatu w ciągu ostatniej zimy na lodowcu odnotowano opady śniegu poniżej średniej. Stopniały one niezwykle wcześnie, co naraziło ostatnie fragmenty lodu oddziaływanie wysokich temperatur latem. Jak przyznał ekspert, nie udało się uratować nawet tej części lodowca, która była w cieniu.

Niepokojący trend w całej Europie

Trend kurczenia się lodowców widoczny jest w całej Europie. Pavszek stwierdził, że utrata lodu w sąsiedniej Austrii może ostatecznie spowodować zmniejszenie przepływu wody w dorzeczach rzek Drawy i Mury, które są ważnymi źródłami nawadniania w Słowenii.

- Wpłynie to na obszary, które są przez nie nawadniane, takie jak pola nad Drawą i miasto Ptuj oraz części regionu Mury - przyznał.