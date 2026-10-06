Logo TVN24
Meteo
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Słowenia. Jeden z ostatnich lodowców w tym kraju. Może zniknąć w ciągu kilku dni

|
Lodowiec
Lodowiec Triglavski niknie w oczach
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Ze słoweńskiego lodowca Triglavskiego niewiele już pozostało. Zdaniem naukowców kurczy się on w zastraszającym tempie i może zniknąć nawet za kilka dni. Podobne procesy zachodzą też w innych częściach Europy.

Lodowiec Triglavski to jedna z ostatnich tego typu form przyrodniczych w Słowenii. Leży w rejonie szczytu Triglav, który uznawany jest za najwyższy szczyt Alp Julijskich. Masy lodu są monitorowane przez naukowców od roku 1946 - wtedy ich powierzchnia sięgała 14 hektarów. W ostatnich latach Triglavski praktycznie przestał funkcjonować jako lodowiec - nie zasiliła go bowiem żadna porcja nowego lodu.

Słoweński lodowiec niknie w oczach

- Wszystko wskazuje na to, że ostatnie części lodu dosłownie znikną w ciągu najbliższych dni - powiedział w rozmowie z agencją informacyjną Reuters Miha Pavszek z Instytutu Geograficznego im. Antona Melika przy Centrum Badawczym Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki. - Sam obserwuję to od 30 lat. Wygląda na to, że to wielkie zadanie, przynajmniej jeśli chodzi o obszar pod Triglavem, dobiega w tym roku końca - dodał.

>>> CZYTAJ TEŻ: Tragiczny rok dla szwajcarskich lodowców

Wraz nasileniem się oddziaływania zmian klimatu w ciągu ostatniej zimy na lodowcu odnotowano opady śniegu poniżej średniej. Stopniały one niezwykle wcześnie, co naraziło ostatnie fragmenty lodu oddziaływanie wysokich temperatur latem. Jak przyznał ekspert, nie udało się uratować nawet tej części lodowca, która była w cieniu.

Niepokojący trend w całej Europie

Trend kurczenia się lodowców widoczny jest w całej Europie. Pavszek stwierdził, że utrata lodu w sąsiedniej Austrii może ostatecznie spowodować zmniejszenie przepływu wody w dorzeczach rzek Drawy i Mury, które są ważnymi źródłami nawadniania w Słowenii.

- Wpłynie to na obszary, które są przez nie nawadniane, takie jak pola nad Drawą i miasto Ptuj oraz części regionu Mury - przyznał.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
SłoweniaLodowceGóryZmiany klimatuKlimatglobalne ocieplenie
Czytaj także:
Silny wiatr
Powrót silnego wiatru. Tu mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Powodzie błyskawiczne w Dakarze w Senegalu
"Znaleźliśmy ich, ale było za późno. Byli tam już ponad półtorej godziny"
Świat
przemyt
Były stłoczone w pudełkach. Udaremniono przemyt prawie 400 zwierząt
Świat
Mieszkańcy Bilbao w Hiszpanii sprzątają po ulewie
Centrum hiszpańskiego miasta pod wodą. "Zalała nas potężna fala"
Świat
Zniszczenia po katastrofalnej powodzi w Nepalu
Tysiące osób wciąż zaginionych. Nepal kończy akcję poszukiwawczo-ratunkową
Świat
Kanały w belgijskiej Gandawie zrobiły się zielone
"Pięknie" i niepokojąco". Tak wyglądają kanały w Gandawie
Świat
Deszcz, ulewy, jesień
Widać wyraźną zmianę w pogodzie
Prognoza
Palce diabła, okolice Świdnicy (Dolnośląskie)
"Palce diabła" w polskim lesie. Niezwykłe znalezisko
Polska
Serwal sawannowy uciekł z posesji w Orzyszu (warmińsko-mazurskie)
Serwal sawannowy Gustaw wrócił do domu
Polska
Strażacy walczą z dużym pożarem w Kalifornii
Los Angeles się smaży
Świat
Mgła paraliżuje lotnisko w Modlinie
Mglisty poranek. Utrudnienia na lotnisku w Modlinie
Polska
Ogromne gradziny spadły na Asuncion w Paragwaju
Grad wielkości piłek tenisowych niszczył auta
Świat
IMG-5670
Pierwsza jesienna zorza rozświetliła niebo
Polska
Mgła
Alarmy IMGW dla 14 województw
Prognoza
Zamarła Turnia w Tatrach
Poślizgnął się na zalodzonym stoku. Nie miał zimowego wyposażenia
Polska
Rekin, żarłacz biały, płetwa rekina
Usunęli szczątki wieloryba, pojawiły się rekiny
Świat
Tokio, Adachi
Wreszcie przestało padać. Jest nowy rekord
Świat
Dwugłowy żółw trafił do ośrodka dla dzikich zwierząt w amerykańskim stanie Massachusetts
Dostali dwugłowego żółwia. "Każdy przypadek daje nam kolejną szansę"
Ciekawostki
Zalane pola na Krecie
Powodzie na Krecie. "Zginiemy, mówię ci"
Świat
Skutki ulew w Katalonii
Załamanie pogody, którego "nie można lekceważyć"
Świat
Martwe walenie południowe u wybrzeży Argentyny
Ocean wyrzuca na brzeg martwe młode walenie. Naukowcy próbują rozwiązać zagadkę
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: babie lato zniknie w jednej chwili
Prognoza
Zniszczenia po przejściu trąby powietrznej
Sceny jak z filmu katastroficznego. "Panował ogromny bałagan"
Świat
Holothuria (Microthele) nobilis
Te organizmy mogą żyć ponad sto lat. To dla nich zła wiadomość
Ciekawostki
Gęsta mgła
Żółte alarmy w połowie Polski
Prognoza
Zalane drogi w Katalonii w piątek, przed nadejściem "mini-huraganu"
"Śródziemnomorski minihuragan". Czerwony alert w Barcelonie
Świat
Ratownicy TOPR przetransportowali śmigłowcem rannych turystów
Seria groźnych wypadków w Tatrach. Ratownicy apelują
Polska
Czas jesieni
Do Polski zbliżają się chłodne masy powietrza. Już niedługo koniec babiego lata
Prognoza
pociąg dworzec stacja kolejowa paddington london uk wielka brytania transport publiczny tory shutterstock_267986810
Pluskwy wstrzymały ruch pociągów
Świat
Napis "HELP" na dnie jeziora Brenets
Wołanie o pomoc na suchym jeziorze. "Zostaliśmy nieco pominięci"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom