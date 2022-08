Piorun uderzył w polskich turystów w Tatrach. Nie żyje jedna osoba

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w słowackich Tatrach. Na szlaku turystycznym pod Krywaniem piorun uderzył w grupę turystów z Polski. 34-letni mężczyzna zmarł na miejscu.

Wydano ostrzeżenia przed burzami

Mimo trudnych warunków pogodowych, do poszkodowanych wysłano śmigłowiec ratowniczy. Po przybyciu na miejsce, ratownicy stwierdzili zgon jednego z turystów. 34-letni mężczyzna zginął na miejscu od uderzenia pioruna, a jego ciało przetransportowano do Szczyrbskiego Jeziora. Inny uczestnik wycieczki doznał poważnych obrażeń głowy. Został przewieziony do szpitala w Popradzie.