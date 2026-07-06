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Turyści z Polski uwięzieni w Tatrach. Akcja trwała cały dzień

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Akcja ratunkowa na ścianie Batyżowieckiego Szczytu
Źródło wideo: HZS
Źródło zdj. gł.: HZS
Dwóch turystów z Polski utknęło w słowackich Tatrach. Jak przekazały służby ratunkowe, akcja była prowadzona w bardzo trudnych warunkach - w gęstej mgle, opadach deszczu i temperaturze zbliżającej się do zera.

Słowacka Górska Służba Ratownicza (HZS) poinformowała o akcji ratunkowej dwóch Polaków w wieku 28 i 27 lat, którzy utknęli w eksponowanym terenie na południowo-zachodniej ścianie Batyżowieckiego Szczytu. Turyści zgłosili się do ratowników w nocy z soboty na niedzielę.

We mgle, deszczu i silnym wietrze

Ratownicy HZS wyruszyli na miejsce pieszo, informując szpital w Bańskiej Bystrzycy o możliwości wystąpienia hipotermii u poszkodowanych. W gotowości pozostawały również śmigłowce, w tym załoga TOPR. Gęstniejąca mgła i duże zachmurzenie uniemożliwiły jednak włączenie ich do akcji w niedzielę rano.

Akcja ratunkowa trwała cały dzień. W ciągu dnia pogoda na chwilę się poprawiła, a śmigłowce wystartowały nad Tatry. Transportowały do doliny kolejnych pracowników HZS, którzy dołączyli do zespołu zmierzającego do uwięzionych Polaków. Ratownicy dotarli do wspinaczy dopiero w niedzielę w godzinach przedwieczornych. Akcję prowadzili w deszczu, silnym wietrze, gęstej mgle i temperaturze bliskiej zera stopni Celsjusza.

"Byli przemoczeni, znacznie wyziębieni i wyczerpani. Po ogrzaniu ich oraz zapewnieniu suchej i ciepłej odzieży ratownicy górscy przy pomocy lin opuścili ich pod ścianę, skąd eskortowali do schroniska i stacji HZS w Śląskim Domu, a następnie przewieźli do Starego Smokowca" - podała HZS. Tam wspinacze nie wymagali dalszej pomocy.

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Niewłaściwe przygotowanie do wyprawy

Słowaccy ratownicy górscy przekazali, że turyści "nie byli dobrze przygotowani ani pod względem technicznym, ani sprzętowym. Nie mieli wystarczającego doświadczenia do poruszania się w tym konkretnym terenie, nie zapoznali się też wystarczająco z innymi, możliwymi trasami zejściowymi" - stwierdzili. Ich zdaniem wspinaczka nie była również dobrze zaplanowana pod względem czasowym. "Sytuację wspinaczy komplikowała ciemność, mgła oraz słabe światło czołówek" - informowała HZS.

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TVN24
Źródło: PAP, HZS
Tagi:
SłowacjaTatry
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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