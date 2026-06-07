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Wysłał zdjęcie do rodziny i kontakt się urwał. Znaleźli jego ciało

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Staroleśny Szczyt w słowackich Tatrach
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Słowaccy ratownicy górscy znaleźli w niedzielę ciało polskiego taternika. Kontakt z mężczyzną urwał się w sobotę. Według informacji ratowników mężczyzna spadł z dużej wysokości.

W sobotę ratownicy ze słowackiej Horskiej Zachrannej Służby (HZS) otrzymali informacje od Tatrzańskiego Pogotowia Ratunkowego (TOPR) o zaginięciu 25-letniego Polaka. Miał on przebywać w rejonie Staroleśnego Szczytu (słow. Bradavica). W sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu, a potem kontakt z mężczyzną się urwał.

Akcja poszukiwawcza polskiego turysty w słowackich Tatrach

Na poszukiwania taternika wyruszyli pieszo ratownicy ze Starego Smokowca oraz z Centrum Zapobiegania i Edukacji HZS. Przeszukali rejon Staroleśnego Szczytu przy użyciu drona wyposażonego w specjalistyczny sprzęt poszukiwawczy. Akcję utrudniała gęsta mgła.

We współpracy z policjantami ratownicy skontrolowali parkingi w miejscach, skąd można rozpocząć marsz w stronę Staroleśnego Szczytu. Znaleźli pojazd należący do zaginionego mężczyzny na parkingu w miejscowości Tatrzańska Polanka.

W niedzielę rano ratownicy zlokalizowali mężczyznę, ale niestety był martwy. Jego ciało znajdowało się w Kwietnikowym Żlebie, a ratownicy ocenili, że spadł z wysokości około 300 metrów. HZS przekazała ciało słowackiej policji.

Wypadek w Tatrach. Jedna osoba nie żyje, druga ciężko ranna
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Wypadek w Tatrach. Jedna osoba nie żyje, druga ciężko ranna

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Źródło: PAP
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Tagi:
TatrySłowacjaWypadek
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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