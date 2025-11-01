W słowackich Tatrach część szlaków będzie zamknięta

Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przypomina dyrekcja Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP), zakaz wstępu na odcinki szlaków powyżej górnej granicy lasu obowiązuje co roku w sezonie zimowym. Ma on na celu ochronę przyrody Tatr w okresie, gdy jest ona w stanie spoczynku, a także zapewnienie bezpieczeństwa turystom. W tym czasie w wyższych partiach gór panują bowiem trudne warunki - szlaki są oblodzone, zalega śnieg i pojawia się zagrożenie lawinowe. "Zamknięcie szlaków ma charakter sezonowy i jest podyktowane zarówno ochroną przyrody, jak i bezpieczeństwem odwiedzających Tatry. W zimowych miesiącach zwierzęta potrzebują spokoju, a ścieżki są narażone na zniszczenia" - podkreślają służby TANAP w komunikacie. Turyści będą mogli wrócić na szlaki 1 maja 2026 roku

Ograniczenia obejmują wszystkie szlaki turystyczne powyżej schronisk, ale są pewne wyjątki. Słowacki TANAP zaznacza, że zimą można wciąż wspiąć się na Skrajne Solisko w Tatrach Wysokich lub wejść żółtym szlakiem na Baranec i Rohacz Płaczliwy w Tatrach Zachodnich.

Dla turystów otwarty pozostaje także wysokogórski Cmentarz Symboliczny pod Osterwą w pobliżu Popradzkiego Jeziora - to narodowy zabytek kultury, do 15 grudnia można będzie go odwiedzać, wędrując żółtym szlakiem. Natomiast nieczynny będzie odcinek czerwonego szlaku, tzw. Tatrzańskiej Magistrali, prowadzący od Popradzkiego Jeziora przez Przełęcz pod Osterwą do Śląskiego Domu. Ograniczenia obejmują nie tylko turystów pieszych, lecz także wspinaczy. "Działalność człowieka w środowisku naturalnym i towarzyszące jej zjawiska są ingerencją w procesy przyrodnicze. Ich zakłócanie może zagrażać konkretnym gatunkom lub ich siedliskom. Przyroda na obszarach chronionych nie może ustępować interesom wąskiej grupy ludzi, a wręcz przeciwnie - społeczeństwo powinno rozumieć znaczenie ochrony przyrody i szanować zasady obowiązujące na tym obszarze" - podkreślił we wpisie Lubomir Plucinski z administracji TANAP-u.

Zamknięte wysokogórskie przejścia graniczne między Polską i Słowacją

Wraz z zamknięciem części szlaków po stronie słowackiej Tatr, turyści także nie będą mogli korzystać z wysokogórskich przejść granicznych między Polską i Słowacją. Dotyczy to m.in. popularnych tras przez Rysy, Kasprowy Wierch, Wołowiec czy Rakoń. Po stronie polskiej szlaki Tatrzańskiego Parku Narodowego pozostają otwarte przez cały rok, jednak turyści powinni uwzględnić ograniczenia obowiązujące po stronie słowackiej i nie planować wędrówek przekraczających granicę w rejonie Tatr Wysokich i Zachodnich. Służby górskie przypominają, że w Tatrach wraz z nadejściem listopada rozpoczyna się sezon zimowy - dni są krótkie, a warunki na szlakach pogarszają się. W wyższych partiach Tatr pojawia się lód i śnieg, a temperatura spada poniżej zera.

Lawinowe ABC - co powinniśmy mieć ze sobą Źródło: TVN24