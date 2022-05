Niedźwiedź zginął na torach w słowackich Tatrach. "Kolej łączy ludzi, ale dzieli zwierzęta"

Jak napisał na profilu facebookowym słowacki Tatrzański Park Narodowy (Tatranský národný park), tuż przed wypadkiem, w pobliżu torów, zauważono dwa niedźwiedzie brunatne. Najprawdopodobniej samiec podążał za potencjalną partnerką, bo trwa u tego gatunku ruja, co przyczyniło się do nieszczęśliwego zdarzenia.

Ponad dwustukilogramowy niedźwiedź wpadł pod koła pociągu. Stanie się prawdopodobnie eksponatem muzealnym, a jego szczątki posłużą także do celów badawczych.

Niedźwiedź zginął na torach. "Genetycznie znaczący"

Biologia gatunku

Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) jest największym drapieżnikiem żyjącym w polskich lasach. W naszym kraju jest pod całkowitą ochroną. Zwierzęta te żywią się przeważnie roślinami - leśnymi owocami, grzybami, pędami ziół i krzewów oraz padliną. Kiedy zgromadzą odpowiednie zasoby tłuszczu, tworzą sobie tzw. gawrę, w której przesypiają zwykle od listopada do marca. Co dwa lata w gawrze samica niedźwiedzia rodzi od 1 do 3 młodych, które przez półtora roku są pod opieką matki.