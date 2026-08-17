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Zdetonowano minę z II wojny światowej znalezioną w Dunaju. Nagranie

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Służby zdetonowały minę znalezioną w Dubaju
Służby zdetonowały minę znalezioną w Dunaju
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Słowackie służby przeprowadziły kontrolowaną detonację miny z II wojny światowej znalezionej w Dunaju. Niewybuch jest kolejnym znaleziskiem ujawnionym przez rekordowo niski poziom jednej z najdłuższych rzek Europy.

Słowacka policja opublikowała nagranie z akcji w niedzielę. Widać na nim funkcjonariuszy, którzy zbliżają się do miny znajdującej się w wodzie w miejscowości Moca (węg. Dunamocs), tuż przy granicy z Węgrami. Ostrożnie ją wyławiają i transportują w bezpieczne miejsce. Następnie umieszczają niewybuch w ziemi, przykrywają go piaskiem i przeprowadzają kontrolowaną detonację. Jak przekazały lokalne media, mina miała ponad dwa metry długości. Zgłoszenie o jej znalezieniu wpłynęło w piątek 14 sierpnia.

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BIZNES

Nietypowe znaleziska w Dunaju

W poprzednich tygodniach niski poziom Dunaju, spowodowany serią rekordowych fal upałów, doprowadził do wielu innych nietypowych znalezisk, nie tylko na Słowacji. Na Węgrzech znaleziono wiele niewybuchów, w tym niemiecki pocisk z II wojny światowej, a w Bułgarii niski poziom rzeki ujawnił szczątki mamuta. Ponadto niewielki przepływ wody powodował problemy w elektrowniach wodnych i jądrowych.

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Źródło: Reuters, Aktuality.sk
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Tagi:
SłowacjaDunaj
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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