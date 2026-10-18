Świat Słowacja. Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości. Nie żyje polski turysta Damian Dziugieł |

Postaw na bezpieczeństwo w górach. Oto pięć zasad, o których musisz pamiętać Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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W sobotę po południu ratownicy słowackiego Pogotowia Górskiego (HZS) otrzymali wezwanie do wypadku turysty w Tatrach Zachodnich. HZS poinformowało w niedzielę, że 52-letni Polak zmarł.

Poślizgnął się i spadł z dużej wysokości

Do tragedii doszło w trudnym i wyeksponowanym terenie Skrzyniarek, w którym znajdują się łańcuchy. Turysta poślizgnął się i spadł z dużej wysokości, odnosząc poważne rany. Wezwani ratownicy i lekarz górskiego pogotowia zostali przewiezieni śmigłowcem na miejsce wypadku. Tam stwierdzili śmierć Polaka.

Skrzyniarki położone są w głównej grani Tatr Zachodnich, na wysokości ok. dwóch tysięcy metrów n.p.m., między Spaloną Kopą a Salatyńskim Wierchem. W sobotę pogoda w Tatrach była dobra, ale w najwyższych partiach gór zalegał śnieg i może występować lód. HZS wydało dla tego rejonu alert pogodowy pierwszego stopnia.