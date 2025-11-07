Logo TVN24
Świat

Odstrzelili ponad 200 niedźwiedzi. Polscy ekolodzy złożyli skargę

Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Rząd Słowacji zatwierdził plan odstrzału 350 niedźwiedzi
Źródło: TVN24
Na Słowacji trwa odstrzał niedźwiedzi. Od kwietnia tego roku służby zabiły ponad 200 zwierząt, w tym kilka na pograniczu z Polską. Fundacja działająca na rzecz ochrony środowiska złożyła skargę w Komisji Europejskiej.

Wiosną tego roku rząd Słowacji zatwierdził zezwolenie na odstrzał do końca roku 350 niedźwiedzi. Do końca października potwierdzono zabicie 201 osobników - przekazała w czwartek słowacka Państwowa Ochrona Przyrody (SzOP). Resort środowiska podał, że na pograniczu polsko-słowackim odstrzelono dwa osobniki.

W związku z masowym odstrzałem niedźwiedzi Greenpeace Polska poinformował w środę, że złożył w Komisji Europejskiej skargę. Organizacja uważa, że odstrzał zwierząt jest nielegalny, ponieważ decyzja o nim zapadła bez wymaganej prawem UE strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto stwierdziła, że polowania na niedźwiedzie odbywają się w pobliżu polskiej granicy, przez co zagrażają populacji chronionego gatunku również po stronie polskiej.

Na Słowację "spadły plagi", rząd "próbuje pokazać sprawczość"
Na Słowację "spadły plagi", rząd "próbuje pokazać sprawczość"

Ostrzał niedźwiedzi. Słowacy odpierają oskarżenia

Na konferencji prasowej do skargi odniósł się słowacki wiceminister środowiska Filip Kuffa. Odrzucił zarzuty przedstawione przez Greenpeace Polska i stwierdził, że w ostatnich miesiącach na pograniczu słowacko-polskim odstrzelono jedynie dwa osobniki.

Głos zabrał także dyrektor SzOP Roman Fajth. Wyjaśnił, że liczba wyeliminowanych niedźwiedzi jest w rzeczywistości wyższa, ponieważ trzeba doliczyć zwierzęta zabite w wypadkach drogowych oraz przez kłusowników. W ostatnich miesiącach zespoły interwencyjne państwowych strażników, którzy zajmują się odstrzałem groźnych dla ludzi zwierząt, zastrzeliły 95 osobników, a na podstawie specjalnych zezwoleń ministerstwa środowiska myśliwi z kół łowieckich - 106 zwierząt.

Według dyrektora SzOP eliminacja zastrzelonych zwierząt oraz tych, które zginęły w inny sposób, nie będzie miała negatywnego wpływu na populację niedźwiedzi na Słowacji. Fajth powiedział też na konferencji prasowej, że od sierpnia państwowi ekolodzy rozpoczęli monitorowanie tych zwierząt i prowadzą badania mające na celu określenie stanu zdrowia całej populacji. Według niego ulega on pogorszeniu.

Państwowe zespoły interwencyjne na Słowacji otrzymały w tym roku ponad 2400 zgłoszeń dotyczących pojawienia się niedźwiedzia brunatnego. Stanowi to wzrost o ponad 400 przypadków w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

