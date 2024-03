Trwa obława na niedźwiedzia, który w niedzielę zranił pięć osób w Liptowskim Mikułaszu na Słowacji. Jak poinformowały władze miasta, we wtorek odbędzie się próba odłowienia drapieżnika. W sieci pojawiły się również nagrania z systemu monitoringu, na których uchwycono moment, kiedy zwierzę biegało po ulicach.

W niedzielę po południu w centrum Liptowskiego Mikułasza na Słowacji pojawił się niedźwiedź brunatny. Zwierzę przebiegło przez miasto, atakując mieszkańców i raniąc pięć osób, w tym jedno dziecko . Niedźwiedź uciekł z powrotem do lasu, a na jego poszukiwania wyruszyli policjanci, funkcjonariusze Krajowej Ochrony Przyrody i strażnicy z Parku Narodowego Niżne Tatry .

We wtorek agencja informacyjna Reuters udostępniła nagranie z miejskiego monitoringu. Widać na nim niedźwiedzia biegnącego w niedzielę wzdłuż jednej z ulic Liptowskiego Mikułasza i uciekających przed nim mieszkańców.

Użyją broni palnej

We wtorek po południu władze Liptowskiego Mikułasza przekazały, że w godzinach popołudniowych i wieczornych odbędzie się próba odłowienia zwierzęcia. Policja zaapelowała, by mieszkańcy nie zbliżali się do rejonu drogi między Iľanovem (jedną z dzielnic miasta) a pobliską wsią Zavazna Poruba. Funkcjonariusze najprawdopodobniej użyją broni palnej.