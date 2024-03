Trwa obława na postrzelonego niedźwiedzia. Zwierzę może być agresywne

Niedźwiedź brunatny został prawdopodobnie postrzelony w sobotę przez grzybiarza. Mężczyzna znajdował się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi, szukając występujących wiosną grzybów w gęstym lesie. Strażnikom przyrody relacjonował później, że strzelił do zwierzęcia w samoobronie z krótkiej broni palnej. Strażnicy wezwali na miejsce zdarzenia zespół kryzysowy, który we wtorek w pobliżu Liptowskiego Mikulasza zastrzelił innego niebezpiecznego dla ludzi niedźwiedzia.

Trwa obława na niedźwiedzia

Członkowie zespołu kryzysowego, policjanci i myśliwi z lokalnych kół łowieckich rozpoczęli obławę na zwierzę. Myśliwi ponownie strzelali do niedźwiedzia, gdy go zobaczyli, ale zwierzę uciekło. Do wieczora nie udało się go zlokalizować.