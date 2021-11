Rdzawa wegetarianka z Tatr. Podbiera wiewiórkom i ptakom ich pożywienie

- Żywność eko, bio, raw jest teraz modna i wygląda na to, że lisica zna się na trendach. Je wszystko - najpierw były to jabłka, potem kukurydza - opowiadał Ivan Darani ze stowarzyszenia. Lisica nazwana została "rdzawą wegetarianką".

Zaskakujące preferencje

- Może nam się to wydawać zabawne, ale kiedy zwierzęta chcą przeżyć i stwierdzają, że mają dostępne pożywienie, to łatwiej im skorzystać z kukurydzy, zamiast łapać myszy - powiedział Miroslav Saniga, przyrodnik z Instytutu Ekologii Lasu Słowackiej Akademii Nauk. Jak dodał Darani, jeśli głód ściska, to nawet borsuk skusi się na łatwo dostępny i szybki posiłek.

Sporo zależy też od pory roku. - Na przykład wydra, która specjalizuje się w pokarmie mięsnym, takim jak pstrągi czy gąski, latem lubi też skubnąć trochę porzeczki czy agrestu - wyjaśnił Saniga. - I jeśli widzimy kunę, która wyjada nam jabłka, to nie musimy od razu dzwonić do weterynarza, że prawdopodobnie upadła z tej jabłoni na głowę i je nie to, co powinna - dodał.