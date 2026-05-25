Akcja ratunkowa w słowackich Tatrach. Polak utknął podczas zejścia ze szczytu Oprac. Anna Bruszewska |

Jak przekazali ratownicy z Horskiej Zachrannej Slużby (HZS), 69-letni mężczyzna telefonicznie zawiadomił ich o kłopotach i poprosił o pomoc w sobotni wieczór. Przekazał, że podczas zejścia z Gerlacha zgubił właściwą trasę i nie potrafi określić swojego położenia. Ratownikom nie udało się ustalić, gdzie utknął turysta nawet przy użyciu lokalizacji jego telefonu. Do akcji skierowano sześciu ratowników HZS z Tatr Wysokich. Ze względu na trudne warunki pogodowe oraz ryzyko skrajnego wychłodzenia organizmu, w gotowość postawiono także specjalistyczne stanowisko ECMO (sztuczne płuco-serce) w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Z powodu mgły i ograniczonej widoczności nie było możliwe użycie dronów.

Ratownicy odnaleźli turystę po nawiązaniu z nim kontaktu głosowego podczas podejścia tak zwaną próbą Batyżowiecką. Polak utknął w stromym żlebie. Po dotarciu do poszkodowanego ratownicy udzielili mu pierwszej pomocy. Następnie przy użyciu technik linowych sprowadzono go do Doliny Batyżowieckiej. Ze względu na wyczerpującą nocną akcję dopiero w poniedziałek nad ranem Polaka przetransportowano przy pomocy śmigłowca na dół do Starego Smokowca. HZS poinformowała, że mężczyzna poruszał się po terenie Tatr Wysokich w okresie obowiązywania sezonowego zamknięcia szlaków. W związku z tym pracownicy tamtejszego Tatrzańskiego Parku Narodowego nałożyli na niego mandat. Słowaccy ratownicy zaapelowali o przestrzeganie regulaminu parku narodowego oraz zaleceń służb górskich.

Trudne wejście

Wejście na Gerlach jest bardzo wymagające. Na najwyższy szczyt Tatr i całych Karpat, którego wysokość wynosi 2655 metrów nad poziomem morza, prowadzą znakowane szlaki turystyczne.