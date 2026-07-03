Świat Bije się z samochodami, bo nie ma z kim. Neil to gwiazda mediów społecznościowych Matylda Dziechcińska |

Słoń morski Neil Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved Źródło zdj. gł.: CNN

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Neil jest przedstawicielem gatunku mirunga południowa (łac. Mirounga leonina). Już 12 raz powrócił na tasmańskie wybrzeże w Australii, gdzie urodził się około pięć lat temu. Upodobał sobie jednak nie dzikie plaże, a obszary zabudowane. Jego aktywność, uwieczniana na platformach społecznościowych, uczyniła z niego celebrytę. Śledzi go ponad 1,4 milionów fanów.

- Sława Neila może się okazać mieczem obosiecznym - powiedział Kris Carlyon z tasmańskiego departamentu zasobów naturalnych i środowiska na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Hobart. Zwrócił uwagę na to, że czasami ludzie lekceważą potężną mirungę i podchodzą do niej z małymi dziećmi, by zrobić sobie z nią zdjęcie. Jest to jednak dzikie zwierzę, które może zrobić komuś krzywdę.

Lokalne władze dbają o Neila

Sympatycy Neila oglądają go walczącego z drzwiami garażowymi czy wylegującego się na środku skrzyżowania, co wstrzymuje cały ruch samochodowy na czas jego odpoczynku. W internecie krąży też mnóstwo filmików, na których widać, jak wielki ssak obala barierki oraz plastikowe pachołki drogowe, które służby rozstawiają wokół niego, by przechodnie mu nie przeszkadzali. Jak zauważa "Australian Post", do przestępstw Neila należy zaliczyć także "bójki" z samochodami.

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Zachowanie Neila da się wytłumaczyć biologią - tak mówią eksperci. Słonie morskie, bo tak potocznie nazywa się mirungi południowe, dwa razy w roku powracają na ląd. Nic w tym okresie nie jedzą, ale zrzucają sierść razem z wierzchnią warstwą naskórka, a to powoduje swędzenie całego ciała. Neil, by się tego pozbyć, ociera się o szorstkie powierzchnie. Sprawa bójek z samochodami również jest łatwa do wyjaśnienia. Według Sophii Volkze, ekspertki, która zajmuje się mirungami na Uniwersytecie Tasmanii w Hobart, Neil w ten właśnie sposób trenuje do walk, jakie przyjdzie mu potem stoczyć z dorosłymi samcami w celu ich zdominowania. Neil jest prawdopodobnie jedynym słoniem morskim w Tasmanii, dlatego pozostaje mu trenować jedynie na Toyotach.

Słoń morski Neil Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Neila można zakochać na śmierć

Australijskie władze zaapelowały, by nie ujawniać na platformach społecznościowych nazw miejscowości, które odwiedza słoń morski. Nie chcą, by doszło do podjęcia ryzykownej operacji przeniesienia wielkiego ssaka gdzie indziej, nie wspominając o ryzyku jego uśmiercenia, gdyby zaczął zagrażać ludziom.

- To jeden z naszych największych towarów eksportowych w tej chwili - powiedział Dale Creamer, który osobiście nie odczuł żadnych niedogodności związanych ze zwierzęciem. - To świat Neila, a my po prostu w nim żyjemy - dodał. Ostrzegł także, że "istnieje ryzyko zakochania Neila na śmierć".

Władze zachęcają do informowania poprzez specjalną infolinię o przypadkach zauważenia tych ssaków, zachowywanie co najmniej 20 metrów odległości od nich, a 50 metrów jeśli jest się z psem, który powinien być na smyczy.