Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Bije się z samochodami, bo nie ma z kim. Neil to gwiazda mediów społecznościowych

|
Neil, morski celebryta Tasmanii
Słoń morski Neil
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: CNN
Neil to pięcioletni słoń morski, który upodobał sobie przedmieścia Tasmanii. Choć jego obecność potrafi utrudnić życie mieszkańcom, stał się celebrytą, którego obserwuje ponad milion osób. Eksperci apelują, aby nie podchodzić za blisko dzikiego zwierzęcia.

Neil jest przedstawicielem gatunku mirunga południowa (łac. Mirounga leonina). Już 12 raz powrócił na tasmańskie wybrzeże w Australii, gdzie urodził się około pięć lat temu. Upodobał sobie jednak nie dzikie plaże, a obszary zabudowane. Jego aktywność, uwieczniana na platformach społecznościowych, uczyniła z niego celebrytę. Śledzi go ponad 1,4 milionów fanów.

- Sława Neila może się okazać mieczem obosiecznym - powiedział Kris Carlyon z tasmańskiego departamentu zasobów naturalnych i środowiska na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Hobart. Zwrócił uwagę na to, że czasami ludzie lekceważą potężną mirungę i podchodzą do niej z małymi dziećmi, by zrobić sobie z nią zdjęcie. Jest to jednak dzikie zwierzę, które może zrobić komuś krzywdę.

Lokalne władze dbają o Neila

Sympatycy Neila oglądają go walczącego z drzwiami garażowymi czy wylegującego się na środku skrzyżowania, co wstrzymuje cały ruch samochodowy na czas jego odpoczynku. W internecie krąży też mnóstwo filmików, na których widać, jak wielki ssak obala barierki oraz plastikowe pachołki drogowe, które służby rozstawiają wokół niego, by przechodnie mu nie przeszkadzali. Jak zauważa "Australian Post", do przestępstw Neila należy zaliczyć także "bójki" z samochodami.

CZYTAJ TEŻ: Upały. Jak dbać o zwierzęta w czasie upału?

Zachowanie Neila da się wytłumaczyć biologią - tak mówią eksperci. Słonie morskie, bo tak potocznie nazywa się mirungi południowe, dwa razy w roku powracają na ląd. Nic w tym okresie nie jedzą, ale zrzucają sierść razem z wierzchnią warstwą naskórka, a to powoduje swędzenie całego ciała. Neil, by się tego pozbyć, ociera się o szorstkie powierzchnie. Sprawa bójek z samochodami również jest łatwa do wyjaśnienia. Według Sophii Volkze, ekspertki, która zajmuje się mirungami na Uniwersytecie Tasmanii w Hobart, Neil w ten właśnie sposób trenuje do walk, jakie przyjdzie mu potem stoczyć z dorosłymi samcami w celu ich zdominowania. Neil jest prawdopodobnie jedynym słoniem morskim w Tasmanii, dlatego pozostaje mu trenować jedynie na Toyotach.

Klatka kluczowa-537132
Słoń morski Neil
Źródło: 2026 Cable News Network All Rights Reserved

Neila można zakochać na śmierć

Australijskie władze zaapelowały, by nie ujawniać na platformach społecznościowych nazw miejscowości, które odwiedza słoń morski. Nie chcą, by doszło do podjęcia ryzykownej operacji przeniesienia wielkiego ssaka gdzie indziej, nie wspominając o ryzyku jego uśmiercenia, gdyby zaczął zagrażać ludziom.

- To jeden z naszych największych towarów eksportowych w tej chwili - powiedział Dale Creamer, który osobiście nie odczuł żadnych niedogodności związanych ze zwierzęciem. - To świat Neila, a my po prostu w nim żyjemy - dodał. Ostrzegł także, że "istnieje ryzyko zakochania Neila na śmierć".

Władze zachęcają do informowania poprzez specjalną infolinię o przypadkach zauważenia tych ssaków, zachowywanie co najmniej 20 metrów odległości od nich, a 50 metrów jeśli jest się z psem, który powinien być na smyczy.

ZOBACZ TAKŻE:
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Źródło: CNN, PAP
Tagi:
fokaAustraliazwierzęta w mieście
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pożary we Francji
"Znaleźlibyśmy się w samym środku tego piekła"
Świat
Oceany
El Nino szybko się nasila. Możliwe ekstremalne zjawiska
Świat
Burze deszcz
Zapomnijcie o 25 stopniach
Prognoza
Silny wiatr powalał drzewa w Świnoujściu
Niebezpieczna pogoda. Silny wiatr powalił drzewa
Polska
Rekin
Zakaz kąpieli. "Dostrzegłem cień w wodzie"
Świat
Temperatura maksymalna w połowie lipca
Rollercoaster w pogodzie na lipiec. Kiedy wróci upał?
Arleta Unton-Pyziołek
Erupcja Etny w nocy 2/3.07.26
Erupcja Etny trwa. Obowiązuje alert
Świat
Gąsienica korowódki dębówki
Pozamykali chodniki i place zabaw. Wszystko przez owada
Świat
Sztorm, silny wiatr
Groźna pogoda na północy Polski. Ostrzeżenia
Prognoza
Trąba wodna nad jeziorem Bodeńskim
Ludzie wybiegali z restauracji i sklepów, aby ją zobaczyć
Świat
Strażacy uratowali owczarka niemieckiego dzięki jego towarzyszowi
Pies uratował psa, a ona wezwała służby. "Ich oczy wołały o pomoc"
Polska
Burza, ulewy
Pomarańczowe alarmy dla dwóch województw
Prognoza
Skutki zmian klimatu dotykają najmłodszych
"Pilne działania" i stan wyjątkowy. Przez El Nino
TVN24
Gorąco w Hiszpanii
Hiszpania szykuje się na skwar. Wydano alarmy
Świat
Fala pożarów we Francji
Południe Francji w ogniu. Pożary po ekstremalnych upałach
Świat
Tsunami ratuje ludzi
Stał się bohaterem i symbolem nadziei
Świat
Upał na Węgrzech
Roznosili listy podczas rekordowego upału. Nie żyją
Świat
27 min
pc
"Mojej rodziny nie było stać na wiele, nie mieliśmy pieniędzy". Została legendą NASA
Hubert Kijek
Deszcz, opady
Zapanuje pochmurna i deszczowa aura. Co przyniesie weekend?
Prognoza
Wietrznie, pochmurno, silny wiatr
Silny wiatr i burze. Alert RCB w dwóch województwach. "Możliwe przerwy w dostawie prądu"
Polska
Nowy Jork przygotowuje się na weekendowy skwar
Straszliwe upały. Alerty na 250-lecie USA
Świat
burza burze shutterstock_2470816031
Gdzie jest burza? Niespokojna aura w jednym województwie
Polska
Opad całkowity - suma za ostatnie 24 godziny
Miesięczna norma opadów w kilka godzin. "Absolutnie niesamowite"
Polska
Upalna pogoda w Hiszpanii
Najwyższa śmiertelność od lat, a upał nie odpuszcza w Hiszpanii
Świat
Skutki burz w Polsce
Wiatr łamał drzewa, doszło do podtopień. Ponad 2600 interwencji
Polska
Upały we Francji
Tysiąc ofiar w pięć dni. Idzie kolejna fala
Angelika Maj
Burza, noc
Gdzie jest burza? Mocno pada i wieje
Polska
Burza, deszcz, chmury
W tych regionach należy uważać
Prognoza
Burza, ciemne chmury, gwałtowna pogoda
Burze w Polsce. Tu ma silnie grzmieć wieczorem i w nocy
Prognoza
Ocean
Oceany się gotują. Padł niechlubny rekord
Nauka
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom