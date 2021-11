Skoki narciarskie Niżny Tagił 2021 - jaka będzie pogoda podczas zawodów Pucharu Świata?

W piątek ruszył sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich . Do niedzieli skoczkowie będą walczyli w Niżnym Tagile. Sezon Pucharu Świata po raz pierwszy rozpoczął się za Uralem. Niżny Tagił to miasto znane z fabryk, hut i legendarnych czołgów T-34. Zamieszkiwane przez 350 tysięcy osób leży na umownej granicy między Europą a Azją.

Jaka pogoda czeka na skoczków i kibiców w Niżnym Tagile?

W sobotę 20 listopada, podczas serii próbnej i konkursu indywidualnego w Niżnym Tagile, temperatura o godzinie 14 wyniesie -2 stopni Celsjusza, natomiast o godz. 20 spadnie do -4 st. C. Początkowo słabe opady śniegu, w godzinach wieczornych będą miały umiarkowany charakter, spadnie do 1-2 centymetrów. Wiatr powieje z prędkością do 4-6 metrów na sekundę, w porywach do 8-10 m/s.