Skoki narciarskie Niżny Tagił 2021 - jaka będzie pogoda podczas zawodów Pucharu Świata?

Skoki narciarskie - ukochana dyscyplina sportowa Polaków - transmitowane będą w TVN, Eurosporcie 1 i serwisie player.pl. Będzie to jeden z filarów zimowej oferty sportowej TVN Grupa Discovery w Polsce, której perłą w koronie są Zimowe Igrzyska Olimpijskie Pekin 2022.

W najbliższy piątek rusza Puchar Świata . Przez weekend skoczkowie będą walczyli w Niżnym Tagile. Sezon Pucharu Świata po raz pierwszy rozpocznie się za Uralem. Niżny Tagił to miasto znane z fabryk, hut i legendarnych czołgów T-34. Zamieszkiwane przez 350 tysięcy osób leży na umownej granicy między Europą a Azją.

Jaka pogoda czeka na skoczków i kibiców w Niżnym Tagile?

W piątek 19 listopada, podczas oficjalnego treningu w Niżnym Tagile , temperatura o godzinie 14 wyniesie -1 stopień Celsjusza. O godzinie 20 na termometrach zobaczymy -2 st. C. Przez cały dzień kwalifikacji może padać słaby śnieg, a wiatr będzie wiał z prędkością 4-8 metrów na sekundę.

Na sobotę synoptycy prognozują w Niżnym Tagile utrudnienia pogodowe w postaci marznącego deszczu, które wystąpią po godzinie 17, kiedy będzie trwał konkurs indywidualny. O godzinie 14 termometry pokażą zero stopni, będzie też padał mokry śnieg. Wiatr powieje z prędkością 4-8 m/s. O godzinie 20 temperatura spadnie do -2 st. C. Poza tym wystąpią umiarkowane opady śniegu, a wiatr osiągnie prędkość 4-7 m/s.