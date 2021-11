Na skoczni w Ruce "palcami nie można ruszać". Jaka będzie pogoda podczas zawodów Pucharu Świata?

Chimeryczna pogoda

Rok temu obyło się bez większych komplikacji, ale sezon wcześniej kwalifikacje do drugiego z konkursów, jak i same zawody odwołano.

Pogoda na skoki narciarskie. Ruka 2021

Prognoza pogody na Puchar Świata w Ruce wskazuje na to, że piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Podczas oficjalnego treningu skoczków termometry pokażą -12 stopni stopni Celsjusza, a prędkość wiatru wyniesie 3-8 metrów na sekundę. O godzinie 20 na termometrach będzie -15 st. C. Wiatr powieje trochę silniej, z prędkością 4-6 m/s.

W sobotę, podczas pierwszego konkursu indywidualnego, także będzie pochmurno. Przed rozpoczęciem serii próbnej, o godzinie 14, temperatura wyniesie -15 st. C. Wiać będzie z prędkością 1-2 m/s. O godzinie 20 termometry pokażą -19 st. C., wiatr osiągnie prędkość 2-3 m/s.

W niedzielę o godzinie 14 termometry pokażą -14 st. C, będzie pochmurno. Prognozuje się wiatr wiejący z prędkością 2-5 m/s. O godzinie 20 temperatura spadnie do -18 st. C. Rozpogodzi się, wiatr powieje z prędkością do 2-6 m/s.