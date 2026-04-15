Sinlaku sunie po Pacyfiku. Amerykańskie wojsko ostrzegło swój personel

Tajfun Sinlaku wywołał poważne zniszczenia na wyspie Saipan w archipelagu Marianów Północnych Źródło: @Travelees via YouTube/Reuters

Sinlaku, określany w mediach supertajfunem, to najsilniejszy cyklon tropikalny 2026 roku. Jak poinformowała NASA, 13 stycznia żywioł osiągnął prędkość wiatru wynoszącą około 280 kilometrów na godzinę - to tyle, ile huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona.

Amerykańskie wojsko ostrzegło personel

We wtorek tajfun dotarł do wyspy Guam, należącej do Stanów Zjednoczonych i zamieszkiwanej przez około 170 tysięcy osób. Przyniósł ze sobą silne podmuchy wiatru, w nocy przekraczające 140 km/h, jak również ulewy, które doprowadziły do powodzi błyskawicznych.

Władze Guamu poinformowały, że w wyniku przechodzenia żywiołu doszło do przerw w dostawie prądu. Zdecydowały, że we wtorek i środę nie odbędą się lekcje w szkołach. Amerykańskie wojsko, które kontroluje około jednej trzeciej terytorium Guamu, zaapelowało do personelu o pozostanie w domach.

Tajfun zrywał dachy i przewracał samochody

W nocy z wtorku na środę Sinlaku nawiedził Mariany Północne - archipelag należący do Stanów Zjednoczonych, zamieszkiwany przez około 50 tysięcy osób. Jak poinformował oddział amerykańskiej Narodowej Służby Pogodowej (NWS) na wyspie Guam, uderzając w wyspy, żywioł utrzymywał stałą prędkość przekraczającą 240 kilometrów na godzinę.

Tajfun wywołał poważne szkody na wyspie Saipan, największej w archipelagu Marianów Północnych. Jak przekazał Jaden Sanchez, rzecznik biura burmistrza wyspy, mieszkańcy donosili o podtopieniach, powalonych drzewach i zerwanych liniach energetycznych. Obyło się jednak bez ofiar śmiertelnych.

W wiosce Susupe na wyspie Saipan tajfun zerwał dach budynku handlowego i przewracał pojazdy.

Ponad 1000 osób w schronach

Szalejący tajfun zmusił cześć mieszkańców do opuszczenia swoich domów. Rzeczniczka Amerykańskiego Czerwonego Krzyża Stephanie Fox poinformowała, że organizacja wraz z partnerami udzieliły schronienia ponad 1000 mieszkańcom Guamu i Marianów Północnych.

Według oddziału NWS na Guam Sinlaku utrzyma swoją intensywność do nocy ze środy na czwartek, po czym zacznie słabnąć. Meteorolodzy ostrzegają jednak, że nawet jeśli wiatr nie będzie już tak silny jak wcześniej, to mieszkańcy pacyficznych wysp nadal powinni mieć się na baczności.