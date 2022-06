W Afganistanie zatrzęsła się ziemia. Co najmniej tysiąc ofiar śmiertelnych

Afgańskie władze przekazały w środę po południu, że w wyniku trzęsienia ziemi, do którego doszło rano, zginęło co najmniej tysiąc osób. Oszacowano, że rannych jest co najmniej 1,5 tysiąca mieszkańców, dlatego niewykluczone, że to jeszcze nie koniec tragicznego bilansu. Akcje ratunkowe nadal trwają.