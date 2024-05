Gradobicie na Majorce

"Zrobiło się czarno, zaczął padać rzęsisty deszcz, a po chwili grad"

- Korzystamy z aplikacji pogodowej dla żeglarzy, którą sprawdzaliśmy i jedyne co było w niej zapowiadane, to lekkie opady deszczu. Wpłynęliśmy do portu, pogoda była ładna, podpłynęliśmy do stanowiska do tankowania paliwa, kiedy nagle zrobiło się czarno, zaczął padać rzęsisty deszcz, a po chwili grad. Normalnie, przy tankowaniu żaglówki, zasada jest taka, że należy wlać paliwo i jak najszybciej odpłynąć, robiąc miejsce dla kolejnych osób, ale dzisiejsza sytuacja pogodowa była tak zaskakująca i tak gwałtowna, że bosman powiedział nam, że możemy zostać przy stacji aż sytuacja minie. Tak też zrobiliśmy, trwało to około godziny - relacjonowała. - Plan był taki, że po uzupełnieniu benzyny i wody będziemy płynąć dalej, tym bardziej, że port jest pełny i nie mieliśmy gdzie zacumować. Po tym gradobiciu byliśmy przekonani, że będziemy musieli zostać na kotwicy, ale na szczęście bosman znów się nad nami ulitował i znalazł nam miejsce tak, żebyśmy mogli spędzić w porcie noc, tym bardziej, że zapowiadane są kolejne takie opady - powiedziała. Kobieta dodała, że obecnie sytuacja już się uspokoiła. - Niebo jest czyste, świeci słońce, więc w tej chwili jest już spokojnie. Natomiast przez tę godzinę padało tak intensywnie, że oboje z mężem mamy przemoczone dwa zestawy odzieży, a z butów po prostu wylewała się woda - dodała.