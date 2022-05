Alex, Bonnie, Colin... To ma być siódmy z rzędu sezon huraganowy powyżej normy

Zgodnie z przewidywaniami nazwanych zostanie od 14 do 21 systemów burzowych. By spełnić to kryterium, średnia prędkość wiatru musi osiągać co najmniej 63 kilometry na godzinę. Od sześciu do 10 z nich stanie się prawdopodobnie huraganami (wiatr o średniej prędkości 119 km/h lub wyższej), a od trzech do sześciu uzyska siłę poważnych huraganów (ang. major hurricanes), czyli tych, dla których stosuje się trzecią lub wyższą kategorię w pięciostopniowej rosnącej skali Saffira-Simpsona. Oznacza to wiatr o średniej prędkości co najmniej 179 km/h.