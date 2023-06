Sezon dopiero co się zaczął, a już pojawiło się zagrożenie. Na początek Arlene

Pierwsza burza tropikalna w sezonie huraganowym

Sezon huraganowy

Okres od początku czerwca do końca listopada to co roku czas aktywności huraganów i burz tropikalnych w rejonie Oceanu Atlantyckiego. Według przedstawionej 25 maja prognozy Narodowej Administracji Oceanicznej i Atmosferycznej (NOAA), powstanie od 12 do 17 burz tropikalnych, które otrzymają własną nazwę. By spełnić to kryterium, średnia prędkość wiatru generowana przez cyklon musi osiągać co najmniej 63 kilometry na godzinę.