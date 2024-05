La Nina szybko zastąpi El Nino. Na Atlantyku może powstawać huragan za huraganem

, między innymi za sprawą zastąpienia anomalii pogodowej El Nino przez La Ninę. Amerykańska Narodowa Służba do spraw Oceanu i Atmosfery podała, że od czerwca do listopada możemy spodziewać się nawet 13 huraganów, z czego siedem może być silnych. Meteorolodzy ogłosili także listę imion dla tych zjawisk.

W czwartek Narodowa Służba do spraw Oceanu i Atmosfery (NOAA) ogłosiła prognozy na nadchodzący sezon huraganowy na Atlantyku. Okres ten standardowo rozpoczyna się 1 czerwca i trwa do 30 listopada, a największa intensywność zjawisk przypada na ogół na miesiące letnie. Prognozy po raz kolejny nie napawają optymizmem.

Wiele czynników napędowych

Według NOAA istnieje 85-procentowe ryzyko, że w 2024 roku czeka nas silniejszy niż zazwyczaj sezon huraganowy. W ciągu kolejnych miesięcy może pojawić się od 17 do 25 cyklonów tropikalnych z wiatrem rozwijającym prędkość powyżej 63 kilometrów na godzinę - w takiej sytuacji zjawisko otrzymuje imię. Spośród nich od 8 do 13 ma szansę stać się huraganami z porywami wynoszącymi co najmniej 119 km/h, a od 4 do 7 - najsilniejszymi zjawiskami kategorii 3, 4 lub 5. Wiatr osiąga wówczas średnią prędkość co najmniej 179 km/h.