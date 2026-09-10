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Cisza na Atlantyku. Ten rok może być rekordowy

Cisza na Atlantyku
Burza Edouard uderzyła w Teksas
Źródło wideo: 2026 Cable News Network All Rights Reserved
Źródło zdj. gł.: Ventusky
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Do tej pory w 2026 roku na Atlantyku nie rozwinął się żaden huragan. Jeśli nie zmieni się to do 12 września, będzie to pierwszy taki rok w historii obserwacji satelitarnych tych zjawisk. Eksperci wyjaśniają, co odpowiada za spokój na Oceanie Atlantyckim.

Specjaliści prowadzą obserwacje satelitarne huraganów na Atlantyku od 1966 roku. Od tego momentu w każdym roku do 12 września stwierdzali uformowanie się na tym oceanie co najmniej jednego huraganu.

Spokój na Atlantyku. Mogą zostać pobite wieloletnie rekordy

Wiele wskazuje na to, że 2026 rok może przełamać ten trend. 10 września na Atlantyku nie szaleje żadna silna burza, która mogłaby przekształcić się w huragan. Na początku września do wybrzeża Teksasu dotarła burza tropikalna Edouard, przynosząc ogromne opady, ale wiała zbyt słabo, by uznać ją za huragan.

Jeśli cisza na Atlantyku będzie się przedłużać, mogą zostać pobite rekordy jeszcze sprzed ery obserwacji satelitarnych. W 1941 roku pierwszy huragan uformował się 21 września. Jeśli żaden huragan nie pojawi się do 30 listopada, będzie to dopiero trzeci tak spokojny rok w historii pomiarów, po 1907 i 1914.

Wpływ El Nino

10 września uważany jest za klimatologiczny szczyt sezonu huraganowego na Atlantyku. Średnio do tego dnia na oceanie formuje się dziewięć burz tropikalnych i cztery huragany. W tym roku zaobserwowano tylko pięć burz tropikalnych i żadnego huraganu.

Według ekspertów za ten stan rzeczy odpowiada w dużej mierze tegoroczne El Nino, które już jest bardzo silne, a wciąż się intensyfikuje. To naturalne zjawisko, które polega na utrzymywaniu się podwyższonej temperatury wód w równikowej strefie Pacyfiku. Wpływa na pogodę w wielu rejonach świata.

El Nino się intensyfikuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

El Nino się intensyfikuje

Nauka

Jednym ze skutków El Nino jest częstsze występowanie niszczących wiatrów, znanych jako uskoki wiatru (ang. wind shear), na głównym obszarze powstawania huraganów na Atlantyku (ang. main development region, MDR). Utrudniają one powstawanie i nasilanie się burz tropikalnych. Według ekspertów AccuWeather silne El Nino może sprawić, że w tym roku na Atlantyku nie uformuje się żaden huragan.

Jednocześnie El Nino zwiększa szansę powstawania huraganów na Oceanie Spokojnym. Na początku września zdecydowanie nie było na nim spokojnie, bo szalały na nim jednocześnie trzy huragany: Karina, Marie i Lowell. Największym zagrożeniem okazał się ten ostatni, który przetoczył się w pobliżu Hawajów, powodując znaczne szkody.

Super El Nino 2026
Super El Nino 2026
Źródło zdjęcia: Adam Ziemienowicz/PAP
Źródło: AccuWeather
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Tagi:
Huragany, tajfuny, cyklonyhuraganAtlantyk
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