Ponad 40 stopni pod koniec września. Nowy rekord
Na półkuli północnej rozpoczęła się już meteorologiczna jesień, ale w niektórych rejonach Europy temperatury zdecydowanie bardziej przypominają letnie. Tak jest między innymi na południu Hiszpanii, w Andaluzji, gdzie trwa fala upałów.
Hiszpania. Ponad 40 stopni tuż przed rozpoczęciem października
Zalegające gorące powietrze sprawiło, że w sobotę 26 września stacja meteorologiczna Tablada w Sewilli wskazała 41,3 stopnia Celsjusza. Równo 40 stopni zarejestrowano w pobliskim mieście Moron de la Frontera.
Jak poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, jest to historyczny wynik - od początku prowadzenia pomiarów nigdy nie odnotowano wystąpienia 40 stopni lub więcej tak późno w kontynentalnej części Hiszpanii. Do tej pory najpóźniej miało to miejsce 25 września: w 1983 roku, także na stacji Tablada w Sewilli, oraz... w 2026 roku w mieście Andujar, w północnej części Andaluzji.
W sobotę bardzo gorąco było nie tylko w prowincji Sewilla. Według danych AEMET ponad 40 stopni, dokładnie 40,5 st. C, zarejestrowano w mieście Almonte w prowincji Huelva, położonej przy granicy z Portugalią. Nowy tydzień przyniósł jednak znaczne ochłodzenie - w poniedziałek w Sewilli temperatura ma nie przekroczyć 30 st. C.