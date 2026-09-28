Świat Ponad 40 stopni pod koniec września. Nowy rekord Krzysztof Posytek |

Upalna sobota 26 września na południu Hiszpanii Źródło wideo: Ventusky Źródło zdj. gł.: Ventusky

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Na półkuli północnej rozpoczęła się już meteorologiczna jesień, ale w niektórych rejonach Europy temperatury zdecydowanie bardziej przypominają letnie. Tak jest między innymi na południu Hiszpanii, w Andaluzji, gdzie trwa fala upałów.

Hiszpania. Ponad 40 stopni tuż przed rozpoczęciem października

Zalegające gorące powietrze sprawiło, że w sobotę 26 września stacja meteorologiczna Tablada w Sewilli wskazała 41,3 stopnia Celsjusza. Równo 40 stopni zarejestrowano w pobliskim mieście Moron de la Frontera.

ℹ️🌡️ Este 26 de septiembre se han alcanzado los 40 °C más tardíos en la España peninsular y Baleares desde que hay registros.



➡️ Hasta ahora, los días más tardíos eran el 25/09/1983 (Sevilla-Tablada, 40,0 °C) y ayer 25/09/2026 (Andújar, 40,1 °C). pic.twitter.com/ZWKFjVK57f — AEMET (@AEMET_Esp) September 26, 2026 Rozwiń

Jak poinformowała hiszpańska agencja meteorologiczna AEMET, jest to historyczny wynik - od początku prowadzenia pomiarów nigdy nie odnotowano wystąpienia 40 stopni lub więcej tak późno w kontynentalnej części Hiszpanii. Do tej pory najpóźniej miało to miejsce 25 września: w 1983 roku, także na stacji Tablada w Sewilli, oraz... w 2026 roku w mieście Andujar, w północnej części Andaluzji.

W sobotę bardzo gorąco było nie tylko w prowincji Sewilla. Według danych AEMET ponad 40 stopni, dokładnie 40,5 st. C, zarejestrowano w mieście Almonte w prowincji Huelva, położonej przy granicy z Portugalią. Nowy tydzień przyniósł jednak znaczne ochłodzenie - w poniedziałek w Sewilli temperatura ma nie przekroczyć 30 st. C.