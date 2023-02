Setki tysięcy ludzi bez prądu, wprowadzono stan wyjątkowy. "To bezprecedensowe"

W Nowej Zelandii wprowadzono po raz trzeci w historii stan wyjątkowy. Powodem jest cyklon Gabrielle, który przyniósł ulewne deszcze, powodzie i wichury. Pogoda zmusiła do ewakuacji około 45 tysięcy ludzi, ponad 200 tysięcy nie ma prądu. Z powodu gwałtownej aury odwołano setki lotów.

Po raz trzeci w historii kraju rząd Nowej Zelandii ogłosił we wtorek stan wyjątkowy na terenie całego kraju. Powodem tej decyzji jest cyklon Gabrielle, który przyniósł intensywne opady deszczu. Ulewy doprowadziły do powstania rozległych powodzi i osunięć ziemi. Towarzyszący żywiołowi silny wiatr sprawił, że na Wyspie Północnej pojawiły się ogromne fale.

Z powodu gwałtownej aury odwołano setki lotów. - Wielkość zniszczeń, które obserwujemy, nie były widziane od pokoleń - powiedział we wtorek na konferencji prasowej premier Chris Hipkins.

Nowa Zelandia, cyklon Gabrielle. "To bezprecedensowe zdarzenie"

Kieran McAnulty, minister zarządzania kryzysowego, oświadczył we wtorek, że rozległe szkody, spowodowane przez cyklon oznaczają, iż wprowadzenie stanu wyjątkowego jest niezbędne, aby służbom dać odpowiednie narzędzia do wsparcia poszkodowanych. - To bezprecedensowe zdarzenie pogodowe, które ma duży wpływ na większą część Wyspy Północnej - powiedział McAnulty.