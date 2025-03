"To było pole gruzów, chodziliśmy po ścianach"

Seria tornad

Szczególnie gwałtowne warunki pogodowe panowały w sobotę w południowym Missisipi, gdzie zginęło sześć osób. W mieście Taylorsville w ciągu trzech godzin wydano trzy oddzielne ostrzeżenia przed tornadami. Meteorolodzy szacują, że przez okolice miejscowości przeszły co najmniej dwie trąby powietrzne, jednak nie zostały one jeszcze potwierdzone.

Missouri odnotowało najwięcej ofiar śmiertelnych spośród wszystkich stanów- zginęło tam co najmniej 12 osób. Wśród nich był mężczyzna, którego dom został całkowicie zniszczony przez tornado. "Nie dało się rozpoznać, że to dom. To było po prostu pole gruzów. Podłoga była przewrócona do góry nogami, chodziliśmy po ścianach" - relacjonował koroner Jim Akers z hrabstwa Butler.