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Seria ataków niedźwiedzi na Syberii. "Od prawie dwóch miesięcy żyjemy w strachu"

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Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej syberyjskich miejscowości
Niedźwiedzie podchodzą coraz bliżej syberyjskich miejscowości
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Na Syberii doszło do serii śmiertelnych ataków niedźwiedzi na ludzi. Mieszkańcy tamtejszych miast boją się wychodzić z domów. Jak tłumaczą eksperci, odławianie ssaków może jednak pogorszyć sytuację.

Obecność niedźwiedzi brunatnych w pobliżu ludzkich siedzib staje się coraz większym problemem w syberyjskiej części Rosji. Powołując się na media państwowe, agencja informacyjna Reuters podała, że od wiosny tego roku w wyniku ataków zginęły co najmniej 22 osoby. Według raportu przedstawionego przez stację CNN, tylko we wrześniu na Syberii mogło dojść do 16 ataków na ludzi, które miały skutek śmiertelny.

"Od prawie dwóch miesięcy żyjemy w strachu"

Jak podała CNN, w zeszłym tygodniu w Kraju Krasnojarskim niedźwiedź zaatakował 51-letnią kobietę. Dwa dni wcześniej w wyniku ataku zwierzęcia na parkingu zginął ochroniarz. Wcześniej we wrześniu znaleziono ciała dwóch starszych kobiet, które zaginęły osobno podczas zbierania grzybów, a obrażenia, jakie miały na ciałach, wskazywały na atak niedźwiedzia.

Do śmiertelnych ataków doszło również w innych regionach Syberii. W Tuwie pod koniec września zginął ojciec rosyjskiego hokeisty Andrieja Kuźmienki, grającego dla Pittsburgh Penguins. Mężczyzna został zaatakowany przez niedźwiedzia podczas wyprawy wędkarskiej i trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami twarzy, a wkrótce potem zmarł.

W miejscowości Podtiosowo nad rzeką Jenisej do śmiertelnego ataku doszło pod koniec sierpnia - niedźwiedź zaatakował 67-latkę, która zbierała grzyby. W rozmowie z Reutersem mieszkańcy skarżyli się, że boją się wychodzić z domów, a w regionie zatrudniono myśliwych, których zadaniem było odławianie osobników podchodzących zbyt blisko miasta.

- Od prawie dwóch miesięcy żyjemy w strachu, nie możemy nawet wyjść wieczorem na spacer. Ludzie boją się wypuszczać dzieci same na zewnątrz - opowiadała jedna z mieszkanek. - Nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej inwazji - dodała.

Tracą naturalne siedliska

Ministerstwo Zasobów Naturalnych i Środowiska przekazało w rozmowie z państwową agencją informacyjną TASS, że w kraju średnio odnotowuje się od 20 do 30 ataków na ludzi rocznie. W tym roku niedźwiedzie pojawiały się jednak coraz bliżej ludzkich siedzib - zauważono je na terenach zamieszkałych w ponad 40 rosyjskich regionach. Szczególnie dużo ataków zanotowano w Kraju Krasnojarskim.

Według ekspertów zmiany w zachowaniu zwierząt związane były ze słabą dostępnością pokarmu, głównie nasion sosny syberyjskiej i jagód, którymi niedźwiedzie uzupełniają dietę. W rozmowie z CNN Siergiej Kołczin z Dalekowschodniego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk wskazał również na rozległe pożary lasów, które pozbawiły część ssaków ich siedlisk.

- Próbując zrekompensować niedobory pożywienia, niedźwiedzie coraz częściej zapuszczają się na tereny zamieszkane przez ludzi, gdzie spotkania są nieuniknione - tłumaczył. Jak dodał, kolejnym czynnikiem zachęcającym zwierzęta do pozostania w pobliżu miast są również łatwo dostępne resztki wyrzucanego przez ludzi jedzenia.

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Odstraszanie zamiast odławiania

Jak podał CNN, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy władze co najmniej 10 regionów położonych w azjatyckiej części Rosji wydały ostrzeżenia dla mieszkańców w związku z aktywnością niedźwiedzi. W niektórych częściach Republiki Ałtaju wprowadzono nocne zakazy przebywania poza domem, zaś w Kraju Krasnojarskim ograniczono wstęp do Parku Narodowego Krasnojarskie Słupy.

W niektórych regionach władze zaoferowały nagrody pieniężne za zabicie niedźwiedzi - w Kraju Krasnojarskim za odłowienie pojedynczego osobnika rząd płaci ponad 35 tysięcy rubli rosyjskich, czyli ponad 1600 złotych. Regionalny resort zasobów naturalnych przekazał na początku października, że do tej pory ​​wyeliminowano ponad 180 "potencjalnie niebezpiecznych zwierząt".

Kołczin podkreślił, że próby zmniejszenia populacji zwierząt mogą wcale nie przynieść oczekiwanych rezultatów, ponieważ na miejsce odłowionych osobników nadejdą kolejne. Na dodatek osobniki, które zostaną ranne ale przeżyją, mogą skojarzyć swoje cierpienie z ludźmi i stać się bardziej agresywne. Ekspert podsumował, że najskuteczniejszym rozwiązaniem jest składowanie odpadów poza zasięgiem zwierząt oraz stosowanie środków odstraszających, takich jak ogrodzenia elektryczne.

Źródło: Reuters, CNN
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Tagi:
RosjaSyberiaNiedźwiedź
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