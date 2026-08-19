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Płonie rezerwat przyrody. To największy obszar półpustynny w Europie

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Pożar w rezerwacie Deliblatska peszczara w Serbii widziany z drona
Trwa pożar w rezerwacie Deliblatska peszczara w Serbii
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Rozległy pożar w rezerwacie przyrody Deliblatska peszczara w północnej Serbii postawił służby w stan najwyższej gotowości. Z żywiołem walczą setki strażaków, a akcję utrudniają trudne warunki pogodowe. Eksperci alarmują, że odrodzenie się tego cennego przyrodniczo obszaru może zająć wiele lat.

Ponad 330 strażaków i ratowników walczyło we wtorek z rozległym pożarem w rezerwacie przyrody Deliblatska peszczara w północnej Serbii. Ogień objął ponad 3,5 tysiąca hektarów lasów, traw i niskiej roślinności. Jak powiedział minister spraw wewnętrznych Ivica Dacic, jest to jeden z największych pożarów lasów w Serbii tego lata.

Walka z pożarem w rezerwacie trwa już trzeci tydzień

Rezerwat płonie od dłuższego czasu - jak podaje agencja informacyjna Reuters, po raz pierwszy ogień pojawił się na tym obszarze 26 lipca. Mimo prowadzonych od tamtej pory działań gaśniczych sytuacja pogorszyła się 5 sierpnia, gdy w rezerwacie wybuchł kolejny, znacznie większy pożar. Letnie upały i silny, zmienny wiatr sprzyjały szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia.

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Do walki z żywiołem skierowano nie tylko strażaków, lecz także żołnierzy, leśników i wolontariuszy. Służby korzystają z helikopterów, ciężkiego sprzętu oraz cystern z wodą. Ponadto władze wytyczyły szerokie pasy przeciwpożarowe, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się płomieni i zabezpieczyć pobliskie miejscowości. Do tej pory nie pojawiły się informacje o zniszczonych domach, a władze zapewniają, że miejscowości znajdujące się w pobliżu szalejącego pożaru nie są obecnie bezpośrednio zagrożone.

Pożar w rezerwacie Deliblatska peszczara widziany z drona
Pożar w rezerwacie Deliblatska peszczara widziany z drona
Źródło zdjęcia: Reuters

To największy obszar półpustynny w Europie

Deliblatska peszczara to największy obszar półpustynny w Europie. Rozciąga się w północnej Serbii, w Wojwodinie, na powierzchni około 35 tysięcy hektarów. Jest pozostałością dna wyschniętego Morza Panońskiego. Delibatska peszczara słynie z rozległych wydm, łąk oraz lasów. Jest także siedliskiem dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt, co sprawia, że trwający pożar stanowi poważne zagrożenie dla cennego ekosystemu.

Według ekspertów odrodzenie się rezerwatu po pożarze może zająć wiele lat. Jedne gatunki będą potrzebować mniej czasu, a inne więcej. - Jeśli chodzi o akację, proces ten przebiegnie bardzo szybko, w ciągu trzech do pięciu lat. Również roślinność pastwiskowa i stepowa odrodzi się równie prędko. W przypadku gatunków liściastych zajmie to nieco więcej czasu, mówimy tu o 20-30 latach - wyjaśnił Marko Marinković, menedżer rezerwatu, w rozmowie z Newsmax Balkans.

Źródło: Reuters, Deliblatska peszczara, Newsmax Balkans
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Tagi:
pożarSerbiaPrzyroda
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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