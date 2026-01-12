Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Od ponad tygodnia nie mają prądu. Wszystko przez śnieżyce

Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Źródło: ENEX
Mieszkańcy niektórych wsi w Serbii od ponad tygodnia nie mają prądu. Wszystko przez śnieżyce, które spowodowały poważną awarię infrastruktury energetycznej. Lokalne władze pozostawiły mieszkańców bez pomocy.

W ostatnich dniach śnieżyce nawiedziły nie tylko Polskę, ale także inne europejskie kraje. Sporo śniegu spadło na Bałkanach, gdzie zimowe warunki doprowadziły do licznych utrudnień.

Boże Narodzenie bez prądu

W Serbii w niektórych wsiach, w tym Korenicy i Stupnicy, przez ponad tydzień nie było prądu. Energia na chwilę wróciła, ale potem stacje transformatorowe ponownie zostały wyłączone. Verica Spasojević z Korenicy świętowała Boże Narodzenie (w Serbii większość osób wyznaje prawosławie i obchodzi je na początku stycznia) przy świecach.

- Życie się zatrzymało, cóż mogę powiedzieć. Nie ma prądu, nie ma nic. Jesteśmy odcięci od świata. To tak, jakby nigdy nie nadszedł XXI wiek - powiedziała.

Ze względu na długotrwały brak prądu Spasojević i jej sąsiedzi zdecydowali się kupić agregaty prądotwórcze. Kobieta przyznała, że zaczyna jej brakować paszy dla zwierząt gospodarskich.

Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy
Źródło: ENEX

"Nikt do nas nie dzwoni, nikt nie zgłasza się na ochotnika"

Mieszkańcy Korenicy wyznali, że to nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy przez kilka dni brakuje prądu.

- W tamtym roku nie mieliśmy prądu przez sześć dni, w tym przez osiem. Pojechałem z wózkiem po baterie, żeby coś wykombinować, wstawić żarówki, nie mam już świec. Nie mogę wyjechać samochodem, nie mogę go odpalić, nie mogę nigdzie pojechać. A droga? Broń Boże, jak widać, nie nadaje się do niczego - ubolewał Stanimir Vasiljević.

Mieszkańcy przyznali także, że dawniej, mimo większych mrozów, nie było problemów z prądem przez tak długi czas. Z tego powodu są źli na lokalne władze z Loznicy, ponieważ nikt nie odwiedził ich, by zapytać, czy czegoś potrzebują.

- Nikt do nas nie dzwoni, nikt nie zgłasza się na ochotnika. Mamy tu starszych ludzi, którzy potrzebują leków. Lokalne władze mówią nam, że powinniśmy być wdzięczni, że odśnieżyły drogę - podsumowała Spasojević.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko

Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko

Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia

Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia

Autorka/Autor: kp

Źródło: ENEX

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Udostępnij:
TAGI:
SerbiaŚniegZima
Czytaj także:
Oblodzenie i opady marznące w nocy
Niebezpieczna noc. Gdzie zima najbardziej da się we znaki
Prognoza
Śnieg, noc, miasto
Jednym noc ześle dotkliwy mróz, innym - kolejne opady
Prognoza
Polskie lodołamacze
Lodołamacze skruszą lód na Odrze i Wiśle
Polska
shutterstock_2401804539
Zginęło co najmniej 20 osób. Szukają dzikiego słonia
Świat
Śnieg z deszczem
Ociepli się. Jak bardzo?
Prognoza
Śnieg, zima, przystanek, droga
Odwołane lekcje. Śniegu tyle, że trzeba go wywozić cieżarówkami
Polska
Zniszczenia w prowincji Hatay na południu Turcji
Wielkoszczury pomogą ratować ludzi po trzęsieniach ziemi
Świat
Klatka kluczowa-153765
Niezwykłe nagranie wilków. Tak próbują zdobyć wodę w zamarzniętym lesie
Polska
Lotnisko we Frankfurcie
Ważne lotnisko działa w "trybie zimowym". Utrudnienia
Świat
Wieża i budynek terminalu lotniska w Kittilä (zdjęcie ilustracyjne)
Tysiące turystów nie może wyjechać z Laponii. Mróz sparaliżował lotnisko
Świat
Opady śniegu w Lęborku 11.01
Śnieżyce w Polsce. Zdjęcia i nagrania
Polska
Mroźna noc
Mróz trzyma mocno. Tu było najzimniej o poranku
Polska
Zima, mróz, sople, sopel
Poniedziałek nie da nam odpocząć od zimy
Prognoza
pc
"Wszystko w naszej pogodzie może się zdarzyć"
Polska
Pusta klasa, szkoła
Szkoły zamknięte przez atak zimy. W tych miejscach w poniedziałek nie będzie lekcji
Polska
Śnieg, zima, noc
Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą. Będzie nawet -15 stopni
Prognoza
Tajemniczy obiekt nad Szczecinem
Tajemniczy obiekt na polskim niebie. Wiemy, czym był
Polska
Lębork
Atak zimy. "Auta zwalniają, zakopują się, próbują jechać dalej"
Polska
Śnieg, zima, drzewo, las
Śnieżny front się rozmyje, ale nadejdzie kolejny
Prognoza
Niedzielny wieczór przyniesie spore opady śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Prognoza
Zima w Bieszczadach
RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"
Polska
Zima w Kujawsko-Pomorskim
Śnieg zasypuje Polskę, a wy zasypujecie nas zdjęciami i nagraniami
Polska
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Polska areną pojedynku
Prognoza
muchomor shutterstock_2590960441
35 zatruć w dwa miesiące, ekspertom "brakuje skali"
Świat
Obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne
Zagrożenie cofką i zlodzeniem. IMGW ostrzega
Prognoza
Będzie mocno sypał śnieg
Komu niedziela dostarczy najwięcej śniegu
Prognoza
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
Na autostradzie w pobliżu Pragi przewrócił się samochód ciężarowy
Atak zimy u naszych sąsiadów. Karambol na autostradzie
Świat
Monitor suszy w Stanach Zjednoczonych
Takiej sytuacji w Kalifornii nie było od 25 lat
Świat
Śnieg, noc
Noc przyniesie silny mróz i sporo śniegu
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom