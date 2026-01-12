Od ponad tygodnia nie mają prądu. Wszystko przez śnieżyce

Mieszkańcy serbskich wsi zostali odcięci od prądu po śnieżycy Źródło: ENEX

W ostatnich dniach śnieżyce nawiedziły nie tylko Polskę, ale także inne europejskie kraje. Sporo śniegu spadło na Bałkanach, gdzie zimowe warunki doprowadziły do licznych utrudnień.

Boże Narodzenie bez prądu

W Serbii w niektórych wsiach, w tym Korenicy i Stupnicy, przez ponad tydzień nie było prądu. Energia na chwilę wróciła, ale potem stacje transformatorowe ponownie zostały wyłączone. Verica Spasojević z Korenicy świętowała Boże Narodzenie (w Serbii większość osób wyznaje prawosławie i obchodzi je na początku stycznia) przy świecach.

- Życie się zatrzymało, cóż mogę powiedzieć. Nie ma prądu, nie ma nic. Jesteśmy odcięci od świata. To tak, jakby nigdy nie nadszedł XXI wiek - powiedziała.

Ze względu na długotrwały brak prądu Spasojević i jej sąsiedzi zdecydowali się kupić agregaty prądotwórcze. Kobieta przyznała, że zaczyna jej brakować paszy dla zwierząt gospodarskich.

"Nikt do nas nie dzwoni, nikt nie zgłasza się na ochotnika"

Mieszkańcy Korenicy wyznali, że to nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy przez kilka dni brakuje prądu.

- W tamtym roku nie mieliśmy prądu przez sześć dni, w tym przez osiem. Pojechałem z wózkiem po baterie, żeby coś wykombinować, wstawić żarówki, nie mam już świec. Nie mogę wyjechać samochodem, nie mogę go odpalić, nie mogę nigdzie pojechać. A droga? Broń Boże, jak widać, nie nadaje się do niczego - ubolewał Stanimir Vasiljević.

Mieszkańcy przyznali także, że dawniej, mimo większych mrozów, nie było problemów z prądem przez tak długi czas. Z tego powodu są źli na lokalne władze z Loznicy, ponieważ nikt nie odwiedził ich, by zapytać, czy czegoś potrzebują.

- Nikt do nas nie dzwoni, nikt nie zgłasza się na ochotnika. Mamy tu starszych ludzi, którzy potrzebują leków. Lokalne władze mówią nam, że powinniśmy być wdzięczni, że odśnieżyły drogę - podsumowała Spasojević.