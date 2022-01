Klif Scala dei Turchi pomalowany na czerwono. "Został haniebnie zbezczeszczony"

Scala dei Turchi to wapienny klif, leżący na południu Sycylii. W piątek został pomalowany w niektórych miejscach czerwonym proszkiem na bazie tlenku żelaza. Prokuratura wszczęła już śledztwo w tej sprawie. Mieszkańcy okolicy zebrali się w sobotę, by wspólnymi siłami usunąć akt wandalizmu.

Scala dei Turchi, czyli Tureckie Schody, to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miejsc we Włoszech. Klif o fascynującym kształcie położony jest na wybrzeżu Realmonte w prowincji Agrigento na południu Sycylii. Jednak w piątek wieczorem został ktoś zabawił go miejscami czerwonym proszkiem.