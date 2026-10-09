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Stan klęski żywiołowej. "Woda płynęła całą szerokością ulicy"

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Skutki lawiny błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JAVIER TORRES
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Mieszkańców Santiago zaskoczyła w czwartek powódź błotna. Porywała ze sobą auta i raniła kilka osób. Do ataku żywiołu doprowadziły ulewy - tegoroczny październik jest najbardziej mokrym w stolicy Chile od dziesięcioleci.

W ostatnich dniach Santiago i okolice nawiedzały intensywne opady deszczu. W czwartek wylała przepływająca przez miasto rzeka Mapocho, doprowadzając do powodzi błotnej, która zabierała ze sobą wszystko na swojej drodze. Na nagraniach widać strażaków sprawdzających pojazdy porwane przez wodę oraz śmieci zalegające na ulicach.

Powódź błotna w stolicy. Są ranni

Najgorsza sytuacja zapanowała w dzielnicy Las Condes. Jak podała jej przewodnicząca Catalina San Martin, w ostatnich dniach spadło tam ponad 140 litrów deszczu na metr kwadratowy - to około dziewięć razy więcej, niż zwykle pada przez cały październik. Prezydent Chile Jose Antonio Kast ogłosił w dzielnicy stan klęski żywiołowej.

- Usłyszałem hałas głośniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Wyszedłem na zewnątrz, by sprawdzić, skąd dobiega, bo mieszkam skrzyżowanie dalej. Zobaczyłem, że rzeka całkowicie wystąpiła z brzegów, widok był naprawdę szokujący. Woda płynęła całą szerokością ulicy - opowiadał Juan Carlos Hess, mieszkaniec Las Condes.

Chilijska agencja do spraw klęsk żywiołowych ogłosiła stan podwyższonej gotowości w dziesięciu innych dzielnicach i nakazała zamknięcie szkół w piątek. Władze przekazały, że atak żywiołu ranił w mieście co najmniej sześć osób, w tym roczne dziecko ze złamaniami. Strażacy poinformowali, że uratowali lub ewakuowali ponad 1000 osób. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

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Skutki lawiny błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Skutki powodzi błotnej w Santiago w Chile
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/JAVIER TORRES

Najbardziej mokry październik od dziesięcioleci

We wcześniejszych dniach ulewy doprowadziły do powodzi w mieście Talagante, leżącym kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od Santiago. W środę policja ratowała ludzi śmigłowcami, ewakuując co najmniej 17 osób oraz ich zwierzęta domowe z osiedla Ribera del Rio, położonego w korycie rzeki. W mieście San Bernardo na południe od stolicy służby znalazły ciało w zalanym przejściu podziemnym. Przyczyna jej śmierci nie jest znana.

Tegoroczny październik jest najbardziej mokrym w Santiago od 76 lat. Według synoptyków to skutek rekordowo silnego El Nino. To naturalne zjawisko pogodowe, które polega na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku. Wpływa na pogodę w wielu częściach świata, między innymi niosąc ulewy na zwykle suchym zachodnim wybrzeżu Ameryki Południowej.

Źródło: Associated Press, Reuters
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Tagi:
ChilePowódźulewy
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