Ten pingwin kulał, więc dostał buty ortopedyczne

Lucas to pingwin, u którego zdiagnozowano chorobę zwaną discospondylitis, czyli stan zapalny krążka międzykręgowego. U pingwina objawia się on deformacją jednej z łapek. Ptak miał przez to spore problemy z poruszaniem się. Dopiero jego opiekunowie z San Diego Zoo wpadli na pomysł, jak mu pomóc. Od tego czasu Lucas chodzi w specjalnie zaprojektowanych butach.

Mają amortyzatory i rzepy

Dla starszej specjalistki ds. opieki nad dzikimi zwierzętami Debbie Denton najważniejsze jest to, że Lucas pasuje teraz do kolonii pingwinów. - Znam go od czasów, gdy wykluł się z jajka, i jesteśmy do siebie bardzo przywiązani. Cieszę się na samą myśl, że udało nam się zrobić coś, co sprawi, że będzie mu wygodniej - powiedziała Denton.