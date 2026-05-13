Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Nieznośny upał. Rekord temperatury w trzecim największym mieście kraju

|
Upał w Salwadorze
Upał w Salwadorze
Źródło wideo: PAP/EPA/Javier Aparicio
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/Javier Aparicio
Salwador zmaga się z falą upałów. Wartości na termometrach przekraczają 40 stopni Celsjusza, a w jednym z największych miast kraju padł rekord temperatury. Władze ostrzegają mieszkańców przed niebezpiecznym skwarem.

Salwadorskie Ministerstwo Środowiska i Zasobów Naturalnych (MARN) przekazało we wtorek, że kraj zmaga się z falą upałów, przynoszącą temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. Ministerstwo podało, że wyjątkowo gorąco zrobiło się w piątek 8 maja i od tego czasu ekstremalnie wysokie wartości na termometrach utrzymują się w różnych częściach kraju.

Padł rekord temperatury

Już wspomnianego 8 maja gorąco zrobiło się w największych miastach Salwadoru. MARN podało, że na stacji meteorologicznej w Santa Ana, trzecim najludniejszym mieście kraju, termometry pokazały 40,5 st. C. To nowy rekord - poprzednią najwyższą wartość, 40,2 st. C, zanotowano w 2016 roku.

Santa Ana leży w zachodniej części Salwadoru, tymczasem w tym kraju leżącym w Ameryce Środkowej najwyższe temperatury rejestruje się zwykle na wschodzie - w najgorętszych miesiącach sięgają one 38 st. C. W centralnej części kraju, w tym w stolicy, San Salvador, najwyższe wartości na termometrach wahają się zwykle między 30 a 35 st. C.

Pył z Sahary nie pomaga

Z uwagi na utrzymujący się upał władze zaleciły mieszkańcom, by unikali długiego przebywania na słońcu i dbali o nawodnienie organizmu. Szczególne środki ostrożności powinny zachować dzieci, seniorzy oraz osoby z chorobami przewlekłymi, bardziej narażone na skutki wysokich temperatur. Do wtorku ministerstwo zdrowia nie odnotowało ofiar śmiertelnych ekstremalnej aury.

MARN ostrzegło, że w niektórych regionach temperatury przekraczające 40 st. C utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Co więcej, do Salwadoru dociera pył z Sahary, który może jeszcze bardziej zwiększyć ryzyko upałów w części kraju. Stężenie pyłu nie jest jednak wysokie, więc nie wpływa on znacząco na jakość powietrza.

Zmagają się z ponad 40 stopniami Celsjusza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zmagają się z ponad 40 stopniami Celsjusza

Źródło: El Mundo Salwador
Udostępnij:
Tagi:
SalwadorUpał
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
TVN24
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Dominik Tarczyński
Tarczyński dostał decyzję z Wielkiej Brytanii. "Bez możliwości odwołania"
TVN24
Alicja "Pray" (Polska)
Polka w finale Eurowizji
Tomasz-Marcin Wrona
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Na S8 padły strzały. Ranny policjant i kierowca
TVN24
Matt Damon i Ben Affleck
Ben Affleck i Matt Damon pozwani przez policjantów
TVN24
Gold Coast, Australia
Wycofują się z budowy Trump Tower. "Marka staje się niepopularna"
TVN24
walizka podróż nogi
Dziesiątki osób nie polecą na wakacje. Polskie biuro podróży ogłasza niewypłacalność
Paulina Karpińska
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Obrońca, adwokat (zdjęcie ilustracyjne)
Były mecenas poszukiwany listem gończym. Sąd: może przebywać na Dominikanie
TVN24
Kurt
Ukraiński dowódca łamiącym się głosem. "Ciężko o tym mówić"
TVN24
Steffen Kotré
Wystąpił u propagandysty Putina. Brauniści zaprosili go do Sejmu
Kuba Koprzywa
Peter Magyar
Magyar pokazał, czym będzie jeździł jako premier. "Ludzie ją znają"
TVN24
Eurowizja 2026. Alicja Szemplińska podczas półfinału konkursu
Fala komentarzy po występie Polki na Eurowizji
TVN24
Most Świętokrzyski w Warszawie
Nastolatkowie brutalnie zaatakowani na Moście Świętokrzyskim
WARSZAWA
Donald Tusk, posiedzenie Sejmu RP
Postawił Tuskowi warunek. Kulisy wystąpienia
TVN24
Peter Magyar
Znamy szczegóły wizyty Magyara w Polsce
TVN24
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
TVN24
Radosław Sikorski
Co z Ziobrą? Zapowiedź Sikorskiego
Aleksandra Sapeta
Zelensky Nawrocki
Zełenski zabrał głos po spotkaniu z Nawrockim
TVN24
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Dziecko (zdjęcie ilustracyjne)
4-latek ma troje rodziców. To pierwsza taka decyzja sądu
TVN24
Polskie myśliwce
Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce
TVN24
Jednym z objawów nadmiaru androgenów u kobiet jest trądzik
Już nie ma zespołu policystycznych jajników. Zmieniono nazwę choroby
Zuzanna Kuffel
Donald Trump w Chinach
Trump przyleciał do Chin. Tak go powitano
TVN24
Zbigniew Ziobro
Na jakim "pokładzie" Ziobro dotarł do USA?
Sebastian Zakrzewski
Wisła, Warszawa (maj 2026)
Tak źle w Warszawie nie było od ponad 70 lat
Polska
13-latka na hulajnodze wjechała w samochód
Jedna straciła panowanie nad hulajnogą, druga wyjechała wprost przed auto
TVN24
Alicja Szemplińska
Na Eurowizję miała jechać już kilka lat temu. Co się stało?
TVN24
k24
"Myślę o Stanach Zjednoczonych jako symbolu demokracji". Alam i George Clooney na Impact
TVN24
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom