Galop spłoszonych koni po Rzymie. Przestraszyły je fajerwerki

Konie spłoszone przez fajerwerki galopowały po Rzymie Źródło wideo: Lucio Virzi Fotografo/Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

Do zdarzenia doszło w piątek. Konie znajdowały się w rejonie Term Karakalli na nocnej próbie przed rzymską paradą z okazji Święta Republiki, która ma się odbyć 2 czerwca. Zwierzęta stały w szeregu i były przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 metrów od nich rozległ się huk fajerwerków.

Wystraszone młode konie od razu rzuciły się do ucieczki przy jednej z głównych arterii Rzymu - via Cristoforo Colombo. Zwierzęta taranowały ludzi i samochody, powodując kilka wypadków. Ranne zostały cztery osoby - policjantka i trzech żołnierzy. Jeden z nich doznał złamania żeber i przebicia płuca, ale zagrażało to jego życiu. Obrażeń doznało też kilka koni.

Policja zablokowała ruch na długiej ulicy łączącej centrum z nadmorską dzielnicą Ostia, by nie dopuścić do następnych wypadków.

Nawet 15 kilometrów galopu

Dopiero po zablokowaniu ulic rozpoczął się pościg za końmi. Służby zatrzymały część zwierząt w dzielnicy Eur na południu miasta, ale uciekinier-rekordzista dobiegł aż do sanktuarium Divino Amore, oddalonego o około 15 kilometrów od Term Karakalli - podała telewizja RAI. Policja i karabinierzy wszczęli postępowanie wyjaśniające w sprawie incydentu. Ustalili, że fajerwerki odpalił funkcjonariusz wydziału ruchu drogowego (wł. Gruppo Pronto Intervento Traffico), który bawił się z kolegami w pobliżu miejsca zdarzenia.

- Poszliśmy razem na kolację, chcieliśmy uczcić próby do parady. To wszystko moja wina, przepraszam, nie chciałem wywołać takiego zamieszania - przyznał skruszony funkcjonariusz podczas przesłuchania przez karabinierów, którzy przesłali raport ze zdarzenia do biura prokuratora.

Mario de Sclavis, dowódca rzymskiej policji, w rozmowie z gazetą "Corriere della Sera" przyznał, że zdarzenie dyskredytuje wizerunek wydziału ruchu drogowego i jego funkcjonariuszy. Ponadto w związku ze zdarzeniem pojawiły się wątpliwości, czy konie powinny statystować na paradzie wojskowej.