Galop spłoszonych koni po Rzymie. Przestraszyły je fajerwerki

Krzysztof PosytekOprac. Filip Czekała
Ponad 30 koni uciekało ulicami Rzymu po tym, jak spłoszyły je fajerwerki. Nagrania zwierząt galopujących wśród samochodów na jednej z głównych arterii miasta opublikowały w sobotę włoskie media.

Do zdarzenia doszło w piątek. Konie znajdowały się w rejonie Term Karakalli na nocnej próbie przed rzymską paradą z okazji Święta Republiki, która ma się odbyć 2 czerwca. Zwierzęta stały w szeregu i były przygotowane do próbnego pokazu, gdy w odległości około 200 metrów od nich rozległ się huk fajerwerków.

Wystraszone młode konie od razu rzuciły się do ucieczki przy jednej z głównych arterii Rzymu - via Cristoforo Colombo. Zwierzęta taranowały ludzi i samochody, powodując kilka wypadków. Ranne zostały cztery osoby - policjantka i trzech żołnierzy. Jeden z nich doznał złamania żeber i przebicia płuca, ale zagrażało to jego życiu. Obrażeń doznało też kilka koni.

Policja zablokowała ruch na długiej ulicy łączącej centrum z nadmorską dzielnicą Ostia, by nie dopuścić do następnych wypadków.

Nawet 15 kilometrów galopu

Dopiero po zablokowaniu ulic rozpoczął się pościg za końmi. Służby zatrzymały część zwierząt w dzielnicy Eur na południu miasta, ale uciekinier-rekordzista dobiegł aż do sanktuarium Divino Amore, oddalonego o około 15 kilometrów od Term Karakalli - podała telewizja RAI. Policja i karabinierzy wszczęli postępowanie wyjaśniające w sprawie incydentu. Ustalili, że fajerwerki odpalił funkcjonariusz wydziału ruchu drogowego (wł. Gruppo Pronto Intervento Traffico), który bawił się z kolegami w pobliżu miejsca zdarzenia.

- Poszliśmy razem na kolację, chcieliśmy uczcić próby do parady. To wszystko moja wina, przepraszam, nie chciałem wywołać takiego zamieszania - przyznał skruszony funkcjonariusz podczas przesłuchania przez karabinierów, którzy przesłali raport ze zdarzenia do biura prokuratora.

Mario de Sclavis, dowódca rzymskiej policji, w rozmowie z gazetą "Corriere della Sera" przyznał, że zdarzenie dyskredytuje wizerunek wydziału ruchu drogowego i jego funkcjonariuszy. Ponadto w związku ze zdarzeniem pojawiły się wątpliwości, czy konie powinny statystować na paradzie wojskowej.

Źródło: PAP, Reuters
