Świat Rzym po ulewach. Zalane autostrady, kierowcy uwięzieni w autach Agnieszka Stradecka |

Skutki trąby powietrznej w Rzymie - wideo archiwalne z czerwca 2026 Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Vigili del Fuoco/X

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Włoska agencja prasowa ANSA podała, że w nocy rzymscy strażacy przeprowadzili około 120 interwencji w stolicy Włoch i jej okolicach. Nad miastem przetoczyła się silna burza, której towarzyszyły ulewy. Zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew i słupów telefonicznych oraz wlewania się wody do domów.

Ulewy zakłóciły również funkcjonowanie rzymskiej komunikacji miejskiej. Gałęzie leżące na torach zmusiły przewoźników do tymczasowego ​​zawieszenia połączeń linii Metromare między stacjami Colombo i Acilia. Ulewne deszcze w ciągu kilku godzin spowodowały również podtopienia w okolicy studia filmowego Cinecitta i dworca kolejowego Termini. Konieczne było tymczasowe zamknięcie stacji Manzoni na linii metra A.

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Kierowcy uciekali z zalanych aut

Ulewy utrudniły kierowcom poruszanie się po Wiecznym Mieście. Portal meteo.it podał, że kilka ważnych dróg zostało zalanych, utrudnienia w ruchu występowały na odcinkach autostrad A1 i A24, jak również na rzymskiej obwodnicy.

Niebezpiecznie było nie tylko w samym Rzymie, lecz także na jego obrzeżach. Na Via Pratica di Mare, drodze prowadzącej w kierunku miejscowości Pratica di Mare i Pomezia, uwięziony został jadący nią samochód. Kierowcy i pasażerowi pomogli wspierani przez policję strażacy. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele zdjęć pokazujących zalane pojazdy i kierowców wdrapujących się na swoje auta.

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