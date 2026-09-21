"Ruszyłam do garażu i zobaczyłam, że nasze dwa auta były pod wodą"
W piątek i sobotę południową Minnesotę nawiedziły ulewy, doprowadzając do powodzi. Mocno dotknięte zostało miasteczko New Richland, zamieszkiwane przez około 1200 osób. Według jego administratora Tylera Lendta skutki powodzi są odczuwalne niemal wszędzie. - Gdziekolwiek nie pójdziesz, w piwnicach będzie woda albo będą jakieś uszkodzenia - powiedział.
Wielu mieszkańców New Richland opisywało powódź jako najgorszą, jakiej doświadczyli. - Ogarnęła mnie panika, bo woda napływała błyskawicznie - przyznała w rozmowie z CBS News Zoe Jepson, której zalało dom i garaż. - Ruszyłam tam i zobaczyłam, że nasze dwa auta były pod wodą - dodała.
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Ataku żywiołu doświadczyła także Brenda Routh. Po 12-godzinnej podróży z wesela w Tennessee kobieta zobaczyła w piwnicy ponad 40 centymetrów wody. - Straciliśmy wszystko, co tam było - przyznała.
Ponadto powódź wymusiła ewakuację 36 mieszkańców domu spokojnej starości. Jak powiedział jego zarządca Robert Johannsen, woda przelewała się przez drogę, a przeniesienie wszystkich podopiecznych w bezpieczne miejsce zajęło trzy godziny.
Nadchodzą kolejne ulewy
To nie koniec zagrożenia związanego z ulewami na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych. Według Weather Channel na lokalnie gwałtowne powodzie narażonych jest wiele dużych miast w regionie, w tym Chicago, Indianapolis i Columbus. Szczególnie trudna sytuacja może zapanować w Wietrznym Mieście, gdzie mocno padało już w weekend. Meteorolodzy ostrzegają przed wylaniem rzek. Zgodnie z prognozami nie można wykluczyć, że ulewy dotrą do północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych.