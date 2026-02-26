Logo TVN24
Świat

Ta zima sprawiła, że "Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany"

2026-02-26-1249-PROTV-904299_PotholesSnowfall-0001
Dziury w Bukareszcie
Źródło: ENEX
Zima spowodowała, że ulice w Bukareszcie są pełne nowych dziur. Jak donoszą lokalne media, kierowcy nie są w stanie ich ominąć, bo są wszędzie. - Kiedy stoi w nich woda, prawie ich nie widać - żalił się mieszkaniec stolicy Rumunii.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Dowiedz się więcej:

Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Obfite opady śniegu, które nawiedziły w ostatnich tygodniach Bukareszt, spowodowały, że na ulicach pojawiły się ogromne dziury. Stały się koszmarem kierowców, zwłaszcza nocą, kiedy są ledwo widoczne.

- Próbowałem ominąć dziury, ale finalnie i tak w nie wjechałem. Nie ominąłem ani jednej, bo jest ich pełno - powiedział mieszkaniec Bukaresztu.

Na dziury w jezdni skarży się wiele osób. - Nie da się ich uniknąć, bo są wszędzie. Kiedy stoi w nich woda, prawie ich nie widać - dodał inny mieszkaniec stolicy Rumunii.

Rumunia
Rumunia
Źródło: ENEX

Ulice Bukaresztu "usiane" dziurami

Jak piszą lokalne media, ulice w stolicy Rumunii są "usiane" dziurami. Zauważono je około trzech tygodni temu, kiedy władze zaczęły odśnieżać drogi. Coraz więcej kierowców trafia do warsztatów z przebitymi oponami, a nawet powyginanymi felgami. Niektórzy przyznawali, że złapali gumę po wjechaniu w wielką dziurę, kupili nowe opony i już po kilku godzinach problem powrócił.

"Bukareszt wygląda, jakby został zbombardowany" - napisał jeden z kierowców. "W ciągu trzech dni przebiłem dwie opony" - dodał. Naprawy wcale nie są tanie, a odzyskanie pieniędzy jest trudne. Jak podają lokalne media, aby otrzymać odszkodowanie, kierowcy muszą pozwać zarządcę drogi do sądu.

Iulia Fatu, reporterka PRO TV, zmierzyła jedną z dziur. Okazało się, że jej średnica wynosi 2,8 metra.

- Szacujemy, że do początku przyszłego tygodnia zakończymy naprawę wszystkich dziur. To prace tymczasowe, a gdy tylko pogoda na to pozwoli i zrobi się cieplej, rozpoczniemy prace stałe, z nakładaniem warstwy asfaltu - powiedział Alin Serbanescu, rzecznik Krajowej Dyrekcji Dróg i Autostrad (CNAIR). Do tego czasu przedstawiciele CNAIR zalecają kierowcom zmniejszenie prędkości i ostrożną jazdę, szczególnie po zmroku, kiedy dziury są słabo widoczne.

Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Reporterka mierzy dziurę w jezdni w Bukareszcie
Źródło: ENEX

Źródło: ENEX, libertatea.ro

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

