Atak niedźwiedzia w Rumunii. Nie żyje kobieta
Do śmiertelnego ataku doszło w ubiegłym tygodniu na terenie gminy Telciu położonej na północy Rumunii. Zginęła w nim 53-letnia mieszkanka wsi Bichigiu.
Jak podały lokalne media, kobieta poszła w czwartek nakarmić zwierzęta hodowlane i kontakt się z nią urwał. Rodzina zawiadomiła służby o zaginięciu 53-latki w piątek rano. W toku śledztwa ustalono, że niedźwiedź zaatakował kobietę w pobliżu pastwiska, na którym również zabił wypasającą się krowę.
Śmiertelny atak niedźwiedzia
W poniedziałkowym oświadczeniu władze Telciu poinformowały, że skierowały już do rumuńskiego Ministerstwa Środowiska wniosek o pozwolenie na odstrzał lokalnych niedźwiedzi z powodu ich rosnącej populacji. Sprecyzowały, że szacują ją na 30 osobników, czyli o pięć więcej niż w 2025 roku.
Według bukareszteńskiej stacji Pro TV, ostatni śmiertelny atak niedźwiedzia na człowieka w Rumunii miał miejsce 27 kwietnia tego roku w okręgu Harghita, w środkowej części kraju. Ofiarą zwierzęcia padł 65-letni mężczyzna.
Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?
Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:
- Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.
- Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.
- Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.
- Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.
- Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.
- Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.
- Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.
Źródło: PAP, Stiri de Cluj
