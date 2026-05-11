Świat Atak niedźwiedzia w Rumunii. Nie żyje kobieta Oprac. Anna Bruszewska |

Niedźwiedzie, które miały kontakt z jedzeniem na terenie człowieka, będą wracały - tłumaczy ekspert

Do śmiertelnego ataku doszło w ubiegłym tygodniu na terenie gminy Telciu położonej na północy Rumunii. Zginęła w nim 53-letnia mieszkanka wsi Bichigiu.

Jak podały lokalne media, kobieta poszła w czwartek nakarmić zwierzęta hodowlane i kontakt się z nią urwał. Rodzina zawiadomiła służby o zaginięciu 53-latki w piątek rano. W toku śledztwa ustalono, że niedźwiedź zaatakował kobietę w pobliżu pastwiska, na którym również zabił wypasającą się krowę.

Śmiertelny atak niedźwiedzia

W poniedziałkowym oświadczeniu władze Telciu poinformowały, że skierowały już do rumuńskiego Ministerstwa Środowiska wniosek o pozwolenie na odstrzał lokalnych niedźwiedzi z powodu ich rosnącej populacji. Sprecyzowały, że szacują ją na 30 osobników, czyli o pięć więcej niż w 2025 roku.

Według bukareszteńskiej stacji Pro TV, ostatni śmiertelny atak niedźwiedzia na człowieka w Rumunii miał miejsce 27 kwietnia tego roku w okręgu Harghita, w środkowej części kraju. Ofiarą zwierzęcia padł 65-letni mężczyzna.

Jak zachować się podczas spotkania niedźwiedzia?

Kiedy napotkamy w lesie niedźwiedzia, lepiej zachować dużą ostrożność. Oto zasady, o których należy pamiętać:

Oddal się cicho i spokojnie. Nie uciekaj, aby niedźwiedź nie potraktował cię jak zdobycz. Nie wchodź też na drzewo, ponieważ niedźwiedź robi to znacznie lepiej.

Jeśli natrafisz na młode, wycofaj się szczególnie ostrożnie. W pobliżu może być samica, która w ich obronie może być bardzo niebezpieczna.

Nie karm niedźwiedzi, nie zostawiaj resztek jedzenia czy opakowań, które mogą je zainteresować. Niedźwiedzie są szczególnie niebezpieczne podczas żerowania.

Nie podchodź do nich, żeby zrobić zdjęcie czy nagrać film. Błysk flesza czy świecenie latarką mogą je rozdrażnić.

Jeśli staniesz oko w oko z niedźwiedziem, delikatnie rozepnij pas biodrowy plecaka, aby móc go zrzucić - to może zainteresować drapieżnika. Nie wykonuj jednak gwałtownych ruchów i kontroluj jego zachowanie. Nie patrz mu w oczy.

Szczególnie niebezpiecznie jest, kiedy niedźwiedź cię obserwuje i ma położone do tyłu uszy. Wtedy zachowaj szczególną ostrożność, nie wykonuj gwałtownych ruchów, wycofuj się bardzo powoli.

Jeżeli niedźwiedź nie straci zainteresowania tobą, delikatnie połóż się na ziemi, podkurcz nogi, osłoń rękoma szyję i twarz. W większości przypadków zostawi cię w spokoju, w najgorszym razie - powinien najwyżej podrapać.