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Rumunia. Rekordowo niski poziom w Dunaju. Reaktor jądrowy zostanie wyłączony

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Rumunia
Rekordowo niski poziom w Dunaju. Reaktor jądrowy zostanie wyłączony
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Rumunia zmaga się ze skutkami suszy. Z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju prewencyjnie zostanie wyłączony jeden z reaktorów elektrowni atomowej.

Rumunia zmaga się z suszą. To przez nią poziom wody w Dunaju jest najniższy od 30 lat. Rumuńskie ministerstwo energetyki poinformowało, że we wtorek jeden z dwóch reaktorów elektrowni atomowej w Cernavodzie zostanie prewencyjnie wyłączony z powodu zbyt niskiego poziomu w rzece. Władze nie chcą, aby doszło do uszkodzenia systemów chłodzenia.

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Reaktor jądrowy zostanie wyłączony

Elektrownia jądrowa w Cernavodzie jest położona nad Dunajem we wschodniej Rumunii. Składa się z dwóch reaktorów o mocy po 706 megawata, które wytwarzają około 20 procent energii elektrycznej zużywanej w kraju.

Ministerstwo podało, że szczytowe zużycie energii w tym tygodniu szacowano na 7300 MW, podczas gdy produkcja krajowa sięgała 4300 MW, a różnica miała zostać zaimportowana.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
Rumuniasusza
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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