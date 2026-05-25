Świat Niedźwiedź w hotelu. Wspiął się po schodach, chciał otworzyć drzwi Agnieszka Stradecka |

Niedźwiedź w hotelu w Poianie Braszow Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

Nagranie zostało wykonane w nocy z piątku 22 maja na sobotę 23 maja w jednym z hoteli w Poianie Braszow, popularnym kurorcie w Karpatach. Jedna z kamer bezpieczeństwa zarejestrowała niedźwiedzia wchodzącego do budynku przez główne drzwi. Następnie zwierzę wspięło się po schodach na pierwsze piętro, gdzie próbowało otworzyć inne pomieszczenie.

Częsty widok na ulicach

Pracownicy hotelu przekazali, że natychmiast zadzwonili na numer alarmowy 112, ale służby nie podjęły interwencji. Personel pozostał na miejscu przez całą noc i dbał o bezpieczeństwo gości. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a niedźwiedź ostatecznie opuścił budynek.

Niedźwiedzie stanowią częsty widok na ulicach Braszowa i okolic. Władze przekazały, że zwierzęta często szukają pożywienia w koszach na odpady. W ostatnich dniach wydano kilka komunikatów RO-ALERT, informujących o obecności niedźwiedzi na ulicach okolicznych miejscowości.

- Największe wyzwanie stanowią niedźwiedzie, które nauczyły się szukać jedzenia w śmietnikach, bo kojarzą obecność człowieka z pożywieniem - tłumaczył zastępca burmistrza miasta Dan Ghita.