Niedźwiedź potrącony przez dwa samochody

Niedźwiedzie wybudzają się z hibernacji i opuszczają swoje gawry. W Rumunii kierowcy mogą natknąć się na te zwierzęta na jezdniach. W ubiegłym tygodniu do dwóch wypadków doszło na drodze krajowej w okręgu Prahova.

Jak poinformowała policja z okręgu Prahova, w czwartek wieczorem niedźwiedź został potrącony przez samochód na drodze krajowej numer 1 w okolicach miejscowości Cornu de Jos na południu kraju. Niedługo później doszło do podobnej sytuacji z udziałem tego samego zwierzęcia.

"Odrzuciło go na pobocze"

Na nagraniu z drugiego wypadku widać jak na jezdni nieoczekiwanie pojawił się niedźwiedź. Niebieski samochód w ostatniej chwili hamował i próbował go wyminąć, ale mu się to nie udało. Doszło do zderzenia, po czym zwierzę upadło na drogę. Ranny niedźwiedź po chwili wstał i oddalił się w kierunku lasu. Kierowca zatrzymał samochód i wysiadł. Przód auta, w którym znajdowała się jego żona i dziecko, został zniszczony.