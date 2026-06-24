Świat Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny" Agnieszka Stradecka |

Skutki załamania pogody w Rumunii Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: ENEX

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Intensywne opady deszczu nadciągnęły nad Krajową we wtorek po południu. Lokalne służby przekazały, że w ciągu trwającej nieco ponad godzinę ulewy spadło tam ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. Na niektórych ulicach zebrał się ponad metr deszczówki, całkowicie blokując ruch.

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"Uwięzieni przez cztery i pół godziny"

Lia Olguta Vasilescu, burmistrzyni Krajowej, podsumowała w mediach społecznościowych sytuację po burzy. Jak napisała, doszło do zalania 24 ulic i przewrócenia kilku drzew. Do udrażniania zatkanych odpływów burzowych zostali wysłani technicy miejskiego przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, a prace porządkowe trwały do środowego popołudnia.

"Żadna kanalizacja na świecie nie poradzi sobie z takim deszczem" - podkreśliła.

Na niektórych zalanych ulicach kierowcy zostali uwięzieni w samochodach. Wysoki poziom wody uniemożliwiał także opuszczenie sklepów i budynków użyteczności publicznej.

- Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny - opowiadała jedna z mieszkanek miasta w rozmowie z telewizją PRO TV.

Według portalu G4Media, wtorek był drugim dniem z rzędu, kiedy miasto i okręg Krajowa zmagały się z ulewnymi opadami deszczu.

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