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Metr wody na ulicy. "Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny"

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Ulewy nawiedziły Rumunię
Skutki załamania pogody w Rumunii
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Ulewy nawiedziły Rumunię. Na niektórych ulicach miasta Krajowa zebrał się ponad metr wody opadowej, co uniemożliwiło kierowcom opuszczenie pojazdów.

Intensywne opady deszczu nadciągnęły nad Krajową we wtorek po południu. Lokalne służby przekazały, że w ciągu trwającej nieco ponad godzinę ulewy spadło tam ponad 100 litrów wody na metr kwadratowy. Na niektórych ulicach zebrał się ponad metr deszczówki, całkowicie blokując ruch.

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"Uwięzieni przez cztery i pół godziny"

Lia Olguta Vasilescu, burmistrzyni Krajowej, podsumowała w mediach społecznościowych sytuację po burzy. Jak napisała, doszło do zalania 24 ulic i przewrócenia kilku drzew. Do udrażniania zatkanych odpływów burzowych zostali wysłani technicy miejskiego przedsiębiorstwa kanalizacyjnego, a prace porządkowe trwały do środowego popołudnia.

"Żadna kanalizacja na świecie nie poradzi sobie z takim deszczem" - podkreśliła.

Na niektórych zalanych ulicach kierowcy zostali uwięzieni w samochodach. Wysoki poziom wody uniemożliwiał także opuszczenie sklepów i budynków użyteczności publicznej.

- Byliśmy uwięzieni przez cztery i pół godziny - opowiadała jedna z mieszkanek miasta w rozmowie z telewizją PRO TV.

Według portalu G4Media, wtorek był drugim dniem z rzędu, kiedy miasto i okręg Krajowa zmagały się z ulewnymi opadami deszczu.

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Źródło: G4Media.ro, ENEX
Tagi:
Rumuniadeszcz
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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