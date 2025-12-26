Logo TVN24
Atak zimy w Rumunii. "Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu"

|
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Źródło: ENEX
W Rumunii spadło mnóstwo śniegu. Na drodze do popularnego kurortu górskiego policjanci nakazywali kierowcom zakładać łańcuchy na koła, aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznych zdarzeń. Zagrożenie stanowił także silny wiatr.

Większość Polaków nie doczekała się białych świąt. Zupełnie inaczej było w Rumunii, gdzie w drugi dzień Bożego Narodzenia zabieliło się w wielu rejonach. Jak podał portal Antena 3 CNN, w Bukareszcie, stolicy kraju, były to pierwsze białe święta od kilkunastu lat. Opady śniegu przyczyniły się jednak do trudnych warunków na drogach.

"Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu!"

Dużo białego puchu napadało zwłaszcza w Karpatach Południowych, przebiegających przez środkową część Rumunii. Wiele osób postanowiło skorzystać z zimowej aury i wybrało się do kurortu Ranca, znajdującego się w paśmie górskim Parang, drugim pod względem wysokości w kraju.

Na Transalpinie - najwyżej usytuowanej drodze kołowej w Rumunii, przecinającej Karpaty Południowe z południa na północ - kierowcy byli zatrzymywani przez policję. Funkcjonariusze nakazali im założyć łańcuchy śniegowe na koła, aby zminimalizować ryzyko niebezpiecznych zdarzeń.

- Nie spodziewaliśmy się, że będzie tyle śniegu, nawet na Boże Narodzenie. Musimy założyć łańcuchy, ale cieszymy się ze śniegu! - powiedział jeden z kierowców. Drugi miał problem z założeniem łańcuchów, ponieważ robił to po raz pierwszy.

Ci, którzy dotarli do Rancy dzień wcześniej, po przebudzeniu się zobaczyli swoje auta przykryte grubą warstwą białego puchu.

- Wczoraj, w ciągu dnia, kiedy przyjechałem i przyszli do nas znajomi, nie było śniegu. Zaczął padać wczoraj wieczorem i od tej pory pada bez przerwy - powiedział jeden z gości kurortu.

Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Rumunię nawiedziły obfite opady śniegu
Źródło: ENEX

Nie tylko śnieg, ale i silny wiatr

W piątek w wielu rejonach Rumunii zagrożenie stanowił także silny wiatr. Krajowa agencja meteorologiczna (ANM) ostrzegła, że na terenach górskich może wiać z prędkością ponad 100 kilometrów na godzinę, co może powodować zamiecie śnieżne. Podmuchy były odczuwalne także na wybrzeżu - z powodu wzburzonego morza zamknięte były porty nad Morzem Czarnym.

W związku z opadami i silnym wiatrem ANM wydała żółte ostrzeżenia w wielu rejonach kraju. Obowiązują one do soboty od Mehedinti na południowym wschodzie, przez Karpaty Południowe i rumuńską część Karpat Wschodnich, po Botoszany i Jassy w północno-zachodniej Rumunii. Warunki mają się pogorszyć jeszcze bardziej w niedzielę - w Karpatach Południowych zapowiadane są pomarańczowe alerty.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: ENEX, Antena 3 CNN, Digi24

Źródło zdjęcia głównego: ENEX

Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
