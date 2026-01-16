Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

RPA. Rzeki wylały, władze zamknęły słynny park

hipo
Rzeki przechodzące przez Park Krugera wystąpiły z brzegu
Źródło: Reuters
Po kilkudniowych, intensywnych opadach deszczu w północno-wschodniej część RPA niektóre rzeki wystąpiły z brzegów, zalewając częściowo znany turystom Park Krugera. Władze podjęły decyzje o jego zamknięciu na kilka dni.

W czwartek władze Republiki Południowej Afryki zamknęły dla odwiedzających Park Narodowy Krugera. Wszystko po tym, jak niektóre rzeki przepływające przez park wystąpiły z brzegów w wyniku kilkudniowych, ulewnych opadów deszczu. Turyści, którzy przebywali już w letniskowych domkach na terenie parku mogli pozostać na miejscu. Wyjątek stanowiły obszary położone w pobliżu rzeki Letaba. Jak poinformowała organizacja South National Parks, znajdująca się tam ludność musiała zostać ewakuowana.

Na nagraniach można zobaczyć rozległe obszary parku zalane wodą. Wystają z niej wierzchołki drzew, a między nimi pływają hipopotamy.

Powodzie występują tam coraz częściej

Powodzie w południowo-wschodniej Afryce stały się częstsze i bardziej dotkliwe. Wszystko z powodu zmian klimatu, które powodują, że burze na sąsiednim Oceanie Indyjskim są coraz silniejsze.

- Woda płynie bardzo szybko - wskazał na w połowie zalaną, zamkniętą drogę rzecznik Parku Krugera Reynold Thakhuli. Jak dodał, władze zamknęły również bramę Phalaborwa w pobliżu lotniska Krugera. - Zamkniemy ją na 24 godziny i będziemy monitorować sytuację - poinformował mężczyzna. - Nie martwimy się zbytnio o zwierzęta, ponieważ w takich sytuacjach zazwyczaj przenoszą się one na wyżej położone tereny - dodał.

Hipopotam w rzece, która wylała
Hipopotam w rzece, która wylała
Źródło: Reuters

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters, Enex

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
RPAPowódźdeszcz
Czytaj także:
Fale, ocean, wzburzone morze, sztorm
"Nie mogą być jak dziki zachód". Wchodzą nowe reguły gry
Świat
Ferie zimowe, śnieg
Nadciąga pochód siarczystego mrozu
Prognoza
Powódź błyskawiczna w Australii
Ściana wody. Chłopiec czekał na pomoc na dachu
Świat
Zima, śnieg, mróz, sople
IMGW alarmuje w 13 województwach
Prognoza
Rybak ponad 18 godzin płynął na drzwiach lodówki
Dryfował całą noc na drzwiach lodówki
Świat
Pyton
Myślała, że śpi na niej pies. Usłyszała męża: kochanie, nie ruszaj się
Świat
Niedźwiedź brunatny, sen zimowy, zima
"Wyglądają jak martwe, ale to wciąż precyzyjnie kontrolowany proces"
Ciekawostki
Śnieżyca sparaliżowała Toronto
Silne opady śniegu w rocznicę potężnej śnieżycy
Świat
Starcie mrozu i ciepła nad Polską
Syberyjski wyż zwycięży. Do kiedy potrwa tęgi mróz
Prognoza
Zimowa aura przyczyniła się do potężnego karambolu na autostradzie w stanie Nowy Jork
Atak zimy w stanie Nowy Jork. Potężny karambol na autostradzie
Świat
Mgła
Mglisty i mroźny poranek. IMGW ostrzega
Prognoza
Oblodzenie, lód, zima, mróz, zimno
Mroźny wschód, ciepły zachód. Pogoda na dziś
Prognoza
Komar
"Wyraźnie preferują krew ludzką". Dlaczego tak się dzieje?
Ciekawostki
Pekin, stolica Chin
Pekin bez smogu. Wysoką cenę płacą za to rolnicy
Smog
Mroźna noc
Zimna noc, możliwe marznące mgły
Prognoza
Kolejny dzień z mroźną nocą i słońcem za dnia
Weekend przyniesie sporą zmianę w pogodzie. Tak zaczną się ferie zimowe
Prognoza
Członkowie misji Crew 11 wrócili z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię
Czy dowiemy się, co dolega choremu astronaucie?
Nauka
Zagraża nam przeraźliwe zimno
Strach patrzeć na mapy. Mróz jak w czasie największych zim w historii Europy
Arleta Unton-Pyziołek
Zniszczona promenada w Trzebieży
Promenada w Trzebieży zniszczona. Taras widokowy "złamany na pół"
Polska
W Białymstoku zima nigdzie się nie wybiera
Gołoledź zamknęła szkoły
Polska
Gorąco, upał
2025 rok na podium. To nie jest dobra wiadomość
Nauka
Załoga Crew 11 wylądowała na Ziemi
Kapsułę otoczyły delfiny. Dragon z chorym astronautą już na Ziemi
Świat
Uwaga na marznące opady
Tu wciąż pada marznący deszcz. IMGW przedłuża alarmy
Prognoza
"Mróz odżyje i to z większą siłą"
Nadchodzi silny mróz z Syberii. "Modele są zgodne"
Prognoza
Śnieg
Chmury spowiją niebo, miejscami poprószy śnieg
Prognoza
Smog, zimno, noc
Smog dusi. Sprawdź, jakim powietrzem oddychasz
Smog
Lód na aucie
Samochody oblane lodem, opóźnienia na kolei. Gołoledź w Polsce
Polska
Śnieżna noc, mgła
W nocy zachowajmy ostrożność, bo będzie ślisko
Prognoza
Marznące opady mogą powodować gołoledź
Alert RCB dla kolejnego województwa
Pogoda
Sopockie molo - zdj. poglądowe
Zamknięto mola w Sopocie i Gdańsku
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom